Um incêndio na madrugada desta quarta-feira (20) destruiu parte do restaurante La Tablas, na Rua Gutemberg, no bairro Batel, em Curitiba. Apesar do grande estrago, ninguém saiu ferido.

De acordo com funcionários, o local funcionou normalmente na noite de terça-feira (19), mas poucas horas depois, o alarme disparou alertando para alguma ocorrência. A equipe de segurança foi acionada e chamou o Corpo de Bombeiros, que controlou o fogo.

Nesta manhã, seguranças do restaurante estiveram no local e informaram que o prédio estava vazio no momento do incêndio e que não houve feridos. Até o momento, não se tem informações sobre o que motivou o fogo.

O restaurante La Tablas é uma churrascaria com culinária especializada argentina, e está em Curitiba, desde 2013.

