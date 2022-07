Quem almoça em Restaurantes Populares da Prefeitura de Curitiba gasta, em média, dez vezes menos do que as pessoas que almoçam em estabelecimentos fora da rede. A comparação surgiu de um dado apresentado através de pesquisa realizada pela Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador (ABBT).

O levantamento mostrou que, entre fevereiro e abril de 2022, a pessoa que costuma se alimentar fora de casa no Brasil, gasta em média R$ 30,59 para comer um tradicional prato feito.

Comida boa a R$ 3

Nos Restaurantes Populares mantidos pela Prefeitura o preço das refeições é de R$ 3. Considerados serviços essenciais, os locais atendem, principalmente, idosos e trabalhadores de baixa renda que têm acesso a refeições balanceadas a R$ 3.

+ Leia mais: Almoçar fora ficou 17,4% mais caro e prato feito já custa mais de R$ 30 nos restaurantes

São cinco restaurantes populares (Matriz, Sítio Cercado, Pinheirinho, CIC/Fazendinha e Capanema) administradas pela Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional (SMSAN).

Para garantir as refeições dos Restaurantes Populares a R$ 3, desde o ano passado, o município aumentou em 34% o subsídio com recursos públicos. Hoje, o custo total do preparo de cada refeição é, em média, de R$ 12,40 e a Prefeitura subsidia R$ 9,40 para a população pagar apenas os R$ 3 pelo almoço. Até o começo de 2021, o subsídio era, em média, de R$ 7 para um custo total de R$ 10.

O aporte anual do município estava, em média, em R$ 8,3 milhões. Hoje, são cerca de R$ 11 milhões por ano aportados pelo município. Desde 2019, o preço da refeição nos Restaurantes Populares tem sido de R$ 3 por pessoa, mesmo com os aumentos de custos no preparo em quatro anos.

Sem concorrência

Nem o famoso prato feito consegue competir com os valores das refeições em restaurantes populares. Considerando a média do preço prato feito em Curitiba, que e a refeição considerada mais barata, ainda assim os valores são bem acima se for comparado com os restaurantes populares: R$ 27,45. De acordo com a sondagem da ABBT, se forem considerados os preços do prato feito, o valor da comida por quilo (R$ 36,02), prato executivo (R$ 41,68) e a la carte (R$ 63,46), o curitibano está gastando em média R$ 38,38 em apenas uma refeição do dia.

+ Leia também: Fim do “veranico” traz queda de temperatura e chuvas, com risco de temporal

A ABBT realizou a pesquisa em 51 cidades brasileiras em um levantamento que envolveu restaurantes, bares, lanchonetes e padarias de 22 estados e do Distrito Federal.

Não paga nem pastel

Samuel José de Medeiros, 74 anos, trabalha como auxiliar administrativo em um escritório de advocacia no Centro e almoça todos os dias no Restaurante Popular da Matriz. Ele garante que a qualidade da comida e o preço compensam. “A comida é muito boa, principalmente para idosos pois é nutritiva, balanceada e sem gordura. Até emagreci vindo aqui. E por esse valor não paga nem um pastel”, afirmou ele.

Na sexta-feira (8/7), o cardápio da unidade foi um delicioso barreado, acompanhado de arroz, feijão, farofa de cebola, salada de alface e tomate e uma banana de sobremesa.

+ Viu essa? Vídeo impressionante mostra homem sendo encoberto por avalanche no Quirguistão

Já a esteticista Débora Ribeiro, 24 anos, diz que não tem tempo de fazer comida todos os dias e por isso frequenta o Restaurante Popular. Já para o aposentado Antônio Siqueira, 76 anos, além do preço baixo o local também soma pontos pela metodologia de trabalho.

“Pra comer fora está muito caro e aqui a comida é ótima e barata, sem contar que o local é muito limpo, organizado e o atendimento é excelente”, comentou.

Cardápio balanceado

Para garantir a qualidade das refeições, cozinheiros, auxiliares, nutricionistas e técnicos em nutrição da Prefeitura e da Ação Social do Paraná (ASP), parceira no município no programa, elaboram os cardápios nas cozinhas dos restaurantes da Matriz, Capanema, Sítio Cercado, CIC/Fazendinha e Pinheirinho.

O cardápio muda todo dia e é formado sempre por seis itens: arroz, feijão, carne, um acompanhamento, salada e sobremesa.

“Tudo precisa ser saudável e balanceado. Não há fritura, a carne é sempre assada, cozida ou grelhada. O acompanhamento, normalmente, é um legume refogado. A salada deve ser crua ou cozida. Já a sobremesa, na maioria das vezes, é uma fruta”, explica Morgiana Maria Kormann, coordenadora da rede de restaurantes da Prefeitura.

Os locais ficam abertos para almoço de segunda à sexta-feira, das 10h às 14h (dependendo da unidade). São fornecidas 1,8 mil refeições por dia no Restaurante Popular da Matriz, 500 no Capanema e 800 nos três outros pontos (Sítio Cercado, CIC/Fazendinha e Pinheirinho).

Nos últimos cinco anos, a Prefeitura renovou todos os restaurantes populares da capital e, reabriu, em 2018, a unidade do Capanema, que estava fechada desde 2000.

>>> Outra opção para quem gosta de economizar é conhecer a Confraria041. A comunidade para quer aproveita o lado incrível da cidade reúne empresas parceiras que podem baratear muito seu custo, inclusive na hora de se alimentar. Clique aqui para conhecer mais e se inscrever na fila de espera.