No setor da alimentação, restaurantes e lanchonetes tiveram o atendimento presencial suspensos, mas podem servir nas modalidades delivery, das 10 às 20 horas, em todos os dias da semana. Está proibido o consumo no local, o drive thru e a retirada em balcão (take away). As panificadoras, padarias e confeitarias de rua podem funcionar das 6 às 20 horas, de segunda a sábado, aos domingos das 7 às 18 horas, mas também sem consumo no local.

O delivery nestes estabelecimentos é atendido por aplicativos que se popularizaram ainda mais durante a pandemia, como iFood, Rappi, Uber Eats, 99 Eats e Goomer ou próprios, por isso vale verificar com cada um qual é o serviço que disponibiliza.

Com cuidados redobrados na higiene e limpeza dentro do estabelecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), os estabelecimentos entregam desde drinks – como é o caso do Ginger e Janela Bar – a refeições completas. Alguns trabalham com cardápio reduzido.

As informações são da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel – PR) e Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas do Paraná (Abrabar), com colaboração dos próprios estabelecimentos.

Depois de praticamente um ano do primeiro fechamento dos salões de estabelecimentos do setor da alimentação, Curitiba voltou às restrições mais rígidas com a publicação de novos decretos em 2021. O último na sexta-feira (12), quando a prefeitura de Curitiba anunciou lockdown na capital paranaense. A medida se estende até a madrugada do domingo, dia 21, para segunda-feira, dia 22, como parte do combate ao agravamento da pandemia de coronavírus.

Restaurantes com delivery em Curitiba

Confira a lista:

*em constante atualização

10 Pasteis (Facebook, Instagram)

41 Entregas e Conveniências – (41) 4141-8080

A Sacristia (Instagram)

Abaré Pizzaria (Facebook, Instagram)

Adele Gastronomia (Instagram)

Afonso´s (Instagram)

Aipo Superfood (Instagram)

Al Paso (Instragram)

Al Sultan – Juvevê, Mercês, Água Verde, Bairro Alto, Boqueirão, Ecoville (Facebook, Instagram)

Amarillo Craft Beer (Facebook, Instagram)

Anarco – Mercado Municipal (Facebook, Instagram) e Batel (Facebook, Instagram)

Anita Restaurante (Facebook, Instagram)

Armazém 71 (Facebook, Instagram)

A Ostra Bêbada (Facebook, Instagram)

Aquarius Panificadora (Facebook, Instagram)

A Sacristia (Facebook, Instagram)

Banoffi, a original (Instagram)

Baraquias (Facebook, Instagram)

Barbaran (Facebook, Instagram)

Bar do Victor (Facebook, Instagram)

Batatudinha (Facebook, Instagram)

BBQ em Casa Burgers (Instagram)

BBQ em Casa Smokehouse (Facebook, Instagram)

Big Bear Burger (Facebook, Instagram)

Bistrô da Bibi (Facebook, Instagram)

Bodebrown Cervejaria (Facebook, Instagram)

Bobardí (Facebook, Instagram)

Boi and Beer (Facebook, Instagram)

Bom Strudell (Facebook, Instagram)

Boutique de Carnes Badida (Facebook, Instagram)

Brioche (Instagram)

Bubble Kill (Facebook, Instagram)

Burguer Bar (Instagram)

Catch The Pizza (Facebook, Instagram)

Ca’dore Comida Descomplicada (Facebook, Instagram)

Cantina do Délio (Instagram)

Cantinho da Bica (Facebook, Instagram)

Central do Abacaxi (Facebook, Instagram)

Casa da Esquina (Facebook, Instagram)

Chalet Suisse (Facebook, Instagram)

Chapa Quente (Facebook, Instagram)

Château de Gazon (Facebook, Instagram)

Cheiro de Bolo (Instagram)

Choripan (Facebook, Instagram)

Cho Street Food (Facebook, Instagram)

Club Life (Instagram)

Cidadão do Mundo (Instagram)

Confeitaria Dois Corações ( Instagram)

Confi Cozinha de Memória (Facebook, Instagram)

Cosmos Gastrobar (Facebook, Instagram)

Coxinha Lovers (Facebook, Instagram)

Cubano (Instagram)

Curry Pasta (Facebook, Instagram)

Cutelaria (Instagram)

Damarate Confeitaria (Instagram)

D´Bronx Burguer (Instagram)

Delícias do Batel (Facebook, Instagram)

Denver Burger (Facebook)

DIÔ Wine Bar (Facebook/Instagram)

Doce de Cidra/Robert Amorim (Instagram)

Dom Max (Facebook, Instagram)

Don Kebab (Facebook, Instagram)

Doppo Cucina (Facebook, Instagram)

Drakkar Beer & Food (Facebook, Instagram)

DUM Cervejaria (Facebook, Instagram)

Eggs (Instagram)

Empório Amadeus (Instagram)

Ernesto Ristorante (Facebook, Instagram)

Espetos Kodiac (Facebook, Instagram)

Espetinharia do Almir (Facebook, Instagram)

Euro Bistrô (Facebook, Instagram)

Fellaz Comida e Arte (Instagram)

Frangus (Facebook, Instagram)

Fujii Cozinha Japonesa (Instagram)

Fundo de Quintal Restaurante (Instagram)

Funiculare (Facebook, Instagram)

Gauden Bier (Facebook, Instagram)

Ginger Bar (Facebook, Instagram)

Golden Mile Delivery de Chopp (Facebook, Instagram)

Gordo e Magro Gastrobar (Facebook, Instagram)

Grés Gastronomia (Instagram)

Gringo’s Burgers (Instagram)

Grupo Habib’s (Facebook, Instagram)

Guiolla Hamburgueria Gourmet (Instagram)

Hamburgueria Água Verde (Instagram)

Hamburgueria das Américas (Instagram)

HOG Smash Burger (Facebook, Instagram)

Hashtag Restaurante (Facebook, Instagram)

Hike (Facebook, Instagram)

Ibérico (Facebook, Instagram)

Il Barbuto (Facebook, Instagram)

Île de France (Facebook, Instagram)

It’s Grill (Facebook, Instagram)

Izakaya Hyotan (Facebook, Instagram)

Janela Bar (Facebook, Instagram)

Jerônimo (Facebook, Instagram)

Kharina (Facebook, Instagram)

KFC (Facebook, Instagram)

K.sa Restaurante (Facebook, Instagram)

Keiji Restaurante (Facebook, Instagram)

King Temaki (Facebook, Instagram)

Kitsune (Instagram)

La Linda (Instagram)

La Magique Gastronomique (Facebook, Instagram)

La Pasta Gialla (Facebook, Instagram)

La Piccola Risoteria (Instagram)

La Piccola Sanduicheria (Instagram)

L’Artigiana Pastificio (Facebook, Instagram)

La Vaca Steakhouse (Facebook, Instagram)

Lellis Trattoria (Facebbok, Instagram)

Lemí (Instagram)

L’Entrecôte de Paris (Facebook, Instagram)

L’Épicerie (Facebook, Instagram)

Leopoldo Burger and Beer (Facebook, Instagram)

Limoeiro (Facebook, Instagram)

Liquor Store Brasil (Facebook, Instagram)

Lobert Bistrô (Facebook, Instagram)

Locoxinha (Facebook, Instagram)

Madá Pizza e Vinho (Facebook, Instagram)

Mambembe (Facebook, Instagram)

Maniacs Brewing Co. (Facebook, Instagram)

Mannus (Instagram)

Mas Será o Benedito? Bar (Instagram)

Mavi Pub (Instagram)

Mein Burger Hessel (Instagram)

Mercatu Gourmet Pizzaria (Facebook, Instagram)

Mercearia Besser (Facebook, Instagram)

Miuq (Facebook, Instagram)

Moncloa Tea Boutique (Facebook, Instagram)

Mustang Sally (Facebook/Instagram)

Nanica Brasil (Instagram)

Nayme Culinária Árabe (Facebook, Instagram)

Nomade (Facebook, Instagram)

O Aviador Burger Truck (Instagram)

O Barba Hamburgueria (Facebook, Instagram)

Officina Restô Bar (Facebook, Instagram)

O Fornari Pizzaria e Restaurante (Facebook)

O Jardineiro Restaurante (Facebook/Instagram)

OFC – O frango Crocante (Instagram)

Oishi Ramen Bar (Facebook, Instagram)

ØL Beer Cervejas Artesanais (Facebook/Instagram)

Olivença (Facebook, Instagram)

Origem Padaria Artesanal (Instagram)

Osteria Della Via (Instagram)

Outback Steakhouse (Facebook, Instagram)

Oven Pizza (Facebook)

OX Room Steakhouse (Facebook, Instagram)

Padaria Requinte (Instagram)

Panificadora Pantucci (Facebook, Instagram)

Pantucci Trattoria (Facebook, Instagram)

Pastelaria Brasileira (Facebook, Instagram)

Pata Negra (Instagram)

Pedra Lagosta (Instagram)

Pescara Cucina Italiana (Facebook, Instagram)

Piatto Rotisseria (Facebook, Instagram)

Pimenta Brasserie (Facebook, Instagram)

Piola (Facebook, Instagram)

Pit Stop Burger Grill (Facebook, Instagram)

Pit Stop Disk Pizza (Facebook)

Pizza CWB (Facebook, Instagram)

Pizzaria Arquitetas do Queijo (Facebook, Instagram)

Pizzaria Chocolate com Banana (Instagram)

PF da Chef (Facebook, Instagram)

Poá Cheesecake e Bubble Tea (Instagram)

Pobre Juan (Facebook, Instagram)

Ponte Vecchio (Facebook, Instagram)

Postos Pelanda (Instagram)

Praça do Victor (Facebook, Instagram)

Primo Piatto (Facebook, Instagram)

Pulperiando Restaurantes (Instagram)

Quintal Hop Land (Instagram)

Quintana Gastronomia (Instagram)

Ragú Rotisseria (Facebook, Instagram)

Ramalho Batata Express (Facebook, Instagram)

Rause

Rede Burger King (Facebook, Instagram)

Rede Madero (Facebook, Instagram)

Rede McDonald’s (Facebook, Instagram)

Rede Outback (Facebook, Instagram)

Rede Paradoja (Facebook, Instagram)

Rede Pizza Hut (Facebook, Instagram)

Rei da Pizza (Facebook, Instagram)

Resistência Cervejeira (Facebook, Instagram)

Restaurante Mineira Gostosa (Facebook, Instagram)

Restaurante Pata Negra (Facebook)

Ristorante Campania (Facebook, Instagram)

Sabor na Brasa (Mercês e Cristo Rei) (Facebook, Instagram)

Sallumer Tap Co (Instagram)

Saint Claire Bakery & Café (Facebook, Instagram)

Saint Germain (Facebook, Instagram)

Saint Patrick Pub (Facebook, Instagram)

Salsa Grill (Centro e ParkShoppingBarigüi) (Facebook)

Santo Grão (Instagram)

Seu Loke Burgers & Dogs (Instagram)

Shin Miura Comida Japonesa (Facebook)

South Bronx Bagel (Facebook, Instagram)

Spedini (Facebook, Instagram)

Spoleto (Facebook, Instagram)

Strô (Instagram)

Sugar Bakery (Facebook, Instagram)

Sushiaki (Facebook, Instagram)

Tatibana Japanese Cuisine (Instagram)

Tasca Bar (Facebook, Instagram)

Terra Madre (Facebook, Instagram)

Thai Restaurante (Instagram)

Thanks Açaí (Instagram)

The Mar’s Beer & Food (Instagram)

Treviso Gastronomia (Facebook)

Trio Gastronomia (Instagram)

Triopo (Instagram)

Tora Bar e Restaurante (Instagram)

Ushuaia Bar (Instagram)

Vedette (Instagram)

Velho Oriente (Facebook, Instagram)

Venice Carnes e Chopes (Instagram)

Villa Bistrô Hamburgueria (Instagram)

Vindouro (Facebook, Instagram)

Vino! Batel (Facebook, Instagram)

Way Beer (Facebook, Instagram)

WRK Hamburgueria (Instagram)

Xtreme Burguer (Instagram)

Zapata Mexican Bar (Facebook, Instagram)

Z. Sushi Lounge Bar (Facebook, Instagram)