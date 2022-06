A partir desta segunda-feira (6), os cinco restaurantes populares da prefeitura de Curitiba não oferecerão mais refeições embaladas para viagem, opção adotada no início da pandemia para evitar aglomerações. Com o fim das marmitas, o almoço a R$ 3 reais só estará disponível para consumo no local.

LEIA TAMBÉM:

>> Vacina da gripe será liberada para pessoas de todas idades em Curitiba nesta semana

>> A saúde que lute! Semana começa com chuvas e vai terminar com geada e frio em Curitiba

>> Curitiba distribui 10 mil mudas de árvores nativas e frutíferas nesta semana

Segundo a prefeitura, a medida segue o que foi determinado pela portaria federal 913/2022, que declara o encerramento da emergência em saúde pública de importância nacional.

A rede de restaurantes populares do município é composta por cinco unidades (Matriz, Capanema, Sítio Cercado, CIC/Fazendinha e Pinheirinho) e oferece refeições a preço simbólico, de segunda à sexta-feira, sobretudo para idosos carentes, pessoas em risco social e trabalhadores de baixa renda.

Receba nossa Newsletter E-mail * Primeiro Nome * Ao se inscrever, você concorda com nossos Termos de Uso e Política de Privacidade, incluindo o uso de cookies, a transferência de suas informações pessoais para a Tribuna do Paraná e o recebimento de ofertas de produtos e serviços da Tribuna do Paraná. *

Estreias da semana Última temporada de “Peaky Blinders” chega nesta semana; confira a lista! Além da Ilusão Matias afirma que irá atirar em Rafael Pantanal Juma ameaça atirar em José Lucas Destaque da semana Conheça as curiosidades sobre “Stranger Things 4”