Moradores do Uberaba, em Curitiba, tem um novo local onde é possível descartar materiais inservíveis, da maneira correta. Começou a funcionar no bairro o 14º Ecoponto de Curitiba, instalado vizinho à Praça Homero Morinobu Guido – que foi revitalizada para receber o novo equipamento e segundo a prefeitura, melhorar a qualidade de vida de quem vive na região.

O Ecoponto fica onde antes era um local de descarte indevido de lixo e entulho. Ali, agora é feito o recebimento do material inservível, com a orientação de um funcionário que encaminha à destinação correta cada tipo produto.

“A Prefeitura implantou os Ecopontos, com objetivo de facilitar o trabalho de logística e ao mesmo tempo tornar mais fácil a vida do cidadão”, explica o diretor do Departamento de Limpeza Pública da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA), Edélcio Marques do Reis.

Destinação correta

No Ecoponto, cada pessoa pode levar até 1m³ por dia de materiais inservíveis, como restos de construção e jardinagem, móveis velhos e utensílios domésticos de grande porte, materiais recicláveis. Aparelhos eletroeletrônicos e óleo de cozinha pós-consumo também são recebidos e depois são encaminhados para a destinação correta.

Este é o segundo Ecoponto em funcionamento na Regional Cajuru. O outro fica na Rua Augusto Forbeck, esquina com Rua Neusa Vieira Bet, no Cajuru. Nas últimas semanas, gestores da Administração Regional do Cajuru percorreram o entorno do novo equipamento, para explicar o serviço aos moradores, incentivando a população a contribuir para a limpeza do bairro e a preservação do meio ambiente.

Praça renovada

O Ecoponto do Uberaba é um dos novos equipamentos instalados na Praça Homero Morinobu Guido, que foi revitalizada com um investimento de R$ 550 mil, em cinco meses de obra.

O local também ganhou um novo parquinho infantil e uma academia ao ar livre. As cercas em volta das áreas esportivas foram trocadas, além da implantação de uma nova cancha de vôlei de areia e melhorias na cancha de futebol, com a reposição da areia.

As equipes da SMMA também implantaram na praça uma área de estar, pistas de caminhada com rampas de acesso para pessoas com deficiência, além de novos gradis, meio-fio e bancos, plantio de gramado e cerca viva.

Ecoponto Uberaba

Endereço: Rua Olindo Caetani, entre as ruas Sargento Luiz Gonzaga Martins Ribas e Aviador Armin Buhrer, anexo à Praça Homero Morinobu Guido

Horário: de segunda-feira a sábado, das 8h às 12h e das 13h às 17h

Confira aqui a localização dos 14 Ecopontos de Curitiba