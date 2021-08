A Universidade Federal do Paraná (UFPR) divulga, a partir das 14h desta terça-feira (31), sua lista de aprovados no vestibular 2020/2021. São 5.383 vagas de graduação para ingresso em 128 opções de cursos e 70 vagas para o Curso de Formação de Oficiais (CFO). O resultado da Federal, de hoje, vai estar disponível no aplicativo +UFPR e também no site do Núcleo de Concursos (NC).

A data prevista para divulgação do resultado era o dia 9 de setembro. Segundo a pró-reitora de Graduação e Educação Profissional (Prograd), professora Maria Josele Bucco Coelho, a antecipação na divulgação se deve a um esforço coletivo da UFPR para que os calouros possam ser devidamente acolhidos no dia 20 de setembro, início do ano letivo de 2021. “Foi um esforço muito grande para resolver, em tempo hábil, todas essas questões burocráticas para poder receber os calouros de forma adequada na nossa universidade”.

Por conta das restrições da pandemia, o tradicional banho de lama que marca a comemoração dos aprovados será realizado de maneira virtual, transmitido pelo canal da UFPR TV no YouTube, a partir das 13h45. Na programação, informações sobre a universidade, pronunciamento do reitor Ricardo Marcelo Fonseca e a contagem regressiva com as baterias dos centros acadêmicos antecedem a divulgação do resultado.

O vestibular 2020/2021 da UFPR ofertou 5.383 vagas de graduação para ingresso em 128 opções de cursos e 70 vagas para o CFO. A prova, em fase única, foi realizada para 39.696 candidatos no dia 18 de julho, nas cidades de Curitiba, Maringá, Palotina, Toledo, Jandaia do Sul e Matinhos.

