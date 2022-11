As famílias que cadastraram crianças para estudarem no pré ou no 1º ano do Ensino Fundamental na rede municipal receberão, nesta sexta-feira à tarde (18), comunicado sobre o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) ou a escola onde conseguiram vaga para o ano letivo de 2023. O comunicado da Secretaria Municipal da Educação vai para o e-mail cadastrado pela família.

Segundo a prefeitura, após receber o resultado, é necessário comparecer na unidade educacional e efetivar a matrícula. É necessário levar os documentos da criança (certidão de nascimento, CPF, carteira de vacinação), do responsável (RG ou CPF) e o comprovante de endereço (conta de energia/Copel).

+ Leia mais: Equipe de transição de Lula tem 14 nomes paranaenses

Esse cadastramento foi necessário apenas para os novos estudantes, para que seja feita a organização da estrutura e o dimensionamento das turmas para o próximo ano letivo.

As matrículas deverão ser realizadas no período de 21 de novembro a 2 de dezembro de 2022 diretamente nas unidades.

A repescagem para famílias de crianças/estudantes de pré e 1º ano que perderam os prazos de cadastramento e matrículas, será de 12 a 16 de dezembro.

LEIA TAMBÉM:

>> Linhas especiais de ônibus passarão por três roteiros do Natal de Curitiba

>> Público terá entrada gratuita no dia do aniversário do Museu Oscar Niemeyer

No cadastro, as famílias puderam indicar de três a cinco opções de unidades de ensino. A distribuição de vagas é feita a partir do endereço da família, sendo que a intenção é garantir a matrícula de cada criança na unidade mais próxima de casa.

Confirmação

Atenção! O cadastramento não representa a efetivação da matrícula. Depois de cadastrar a(s) criança(s), as famílias aguardam o resultado, que é disponibilizado por e-mail, e na sequência podem efetivar a matrícula diretamente na escola ou CMEI.

Em casos de dúvidas, as famílias podem entrar em contato por telefone com o Núcleo Regional da Educação:

Bairro Novo – (41) 3221-2850

Boa Vista – (41) 3313-5714

Boqueirão – (41) 3313-5559

Cajuru – (41) 3221-2380

CIC – (41) 3221-2922

Matriz – (41) 3313-5842

Pinheirinho – (41) 3313-5444

Portão – (41) 3350-3967

Santa Felicidade – (41) 3221-2578

Tatuquara – (41) 3221-2616