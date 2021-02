A retirada de um caminhão acidentado interdita por completo o quilômetro 135 da BR-277, sentido Ponta Grossa, na região de Balsa Nova, na manhã desta sexta-feira (22). A Polícia Rodoviária Federal está no local para acompanhar a retirada do caminhão.

O acidente ocorreu no sábado e, desde quinta-feira (21), já havia uma interdição parcial no local. Por volta das 9h30 começou a remoção do veículo pela concessionária.

A manobra gerou uma fila de 5 quilômetros no sentido interior e a previsão é de que a pista seja liberada o mais rápido possível.