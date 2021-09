Chegou a quarta-feira (08), dia da padroeira Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Com isso, muitos curitibanos aproveitaram o feriadão prolongado para seguir rumo à Santa Catarina, São Paulo e litoral paranaense. Neste retorno para a capital será preciso paciência nas estradas, já o trânsito segue intenso nos trechos das BR-277, BR-376 e BR-116, rodovias que cortam Curitiba.

Na região de Garuva, em Santa Catarina, no trecho da BR101, que depois vira a BR-376 no Paraná, o fluxo é intenso por causa de uma nova manifestação de grupos favoráveis ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Neste dia 7 de setembro, milhares de motoristas ficaram em engarrafamentos na região por conta das manifestações, muitas delas antidemocráticas e que pediam por intervenção militar.

