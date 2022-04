Um acidente inusitado interditou a Avenida Marechal Floriano Peixoto, no Parolin, em Curitiba, no começo da manhã desta quarta-feira (27). O retrovisor de um ônibus Ligeirinho, da linha Boqueirão/Centro Cívico, enroscou em fios de energia e acabou derrubando três postes de luz, bem em frente à uma concessionárias de veículos. Uma das estruturas de concreto caiu em cima de dois veículos. A pista sentido Curitiba está completamente bloqueada.

Devido a possibilidade de choques elétricos gerados pela fiação espalhada pelo chão, as equipes de atendimento isolaram a via. O trânsito na região ficou interrompido, inclusive na canaleta dos biarticulados, já que fios de energia também ficaram espalhados pela passarela dos “vermelhões”. Como os postes caíram, a energia da região deve ser completamente retomada apenas na quinta-feira (28), por conta da grande quantidade de trabalho necessário.

“Trata-se de uma ocorrência envolvendo um coletivo. Percebemos que o mesmo tinha tentado evitar um acidente com um veículo menor, um automóvel. Ao efetuar essa manobra lateralmente acabou colidindo seu retrovisor nos postes. Dois deles acabaram caindo próximo aos veículos, mas o terceiro acabou atingindo os dois veículos”, disse o tenente Gustavo Fogaça, do Corpo de Bombeiros.

Feridos?

De acordo com a equipe do Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, não houve feridos entre os passageiros do ônibus e nem entre pedestres e motoristas que passavam pela região.

Ainda não se sabe se o acidente foi causado por um descuido do motorista do coletivo ou se fios soltos foram o motivo da colisão.

