Com as datas da realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) confirmadas para os dias 21 e 28 de novembro (dois domingos), o Cursinho Solidário de Curitiba, em parceria com o Colégio Positivo, realizará aulas de revisão entre os dias 15 e 26 de novembro. As aulas serão ao vivo, de forma presencial, mas quem não está matriculado no cursinho vai poder acompanhar a transmissão simultânea on-line.

Segundo a direção do cursinho, as aulas remotas poderão ser acompanhadas pelo computador, notebook, tablet ou celular. Para isso, o acesso deve ser feito pelo canal do Curso Solidário no Youtube.

As aulas serão divididas em duas semanas, sendo que de 15 a 19 de novembro os temas serão Linguagens e Ciências Humanas, com a prova do Enem ocorrendo no primeiro domingo (21). E de 22 a 26 de novembro, os temas de revisão do cursinho serão Matemática e Ciências da Natureza, com a prova do Enem dos temas ocorrendo no segundo domingo (28).

Conforme o cronograma do cursinho, as aulas vão ocorrer das 19h às 22h, com exceção do dia 15 de novembro, quando elas serão no período da tarde, das 13h30 às 18h30, na sede do Curso Positivo, do bairro Batel.

Extensivo com inscrições abertas

O Cursinho Solidário está com inscrições abertas para o pré-vestibular extensivo, visando os concursos vestibulares do final de 2022. As aulas estão previstas para começarem no início de março de 2022 e vão se estender durante o ano todo.

Para mais informações a respeito das aulas de revisão para o Enem e matrículas para o extensivo 2022, o contato com o Cursinho Solidário pode ser feito pelo whatsapp (41) 99887-2098.

