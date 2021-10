A Prefeitura de Curitiba avança em nova etapa da revitalização da região do entorno da Rodoferroviária, desta vez com a pintura do Viaduto do Capanema, no Jardim Botânico. Após amplo serviço de limpeza, a estrutura está recebendo nova pintura antipichação em toda sua área de 11.500 m², que alcança o viaduto de uma ponta à outra.

Os motoristas que passam no entorno da Avenida Presidente Affonso Camargo precisam redobrar a atenção à sinalização e reduzir a velocidade. Os trechos onde a pintura acontece têm interdição parcial e temporária da faixa viária.

O Viaduto do Capanema está sendo preparado para abrigar o futuro Complexo de Segurança Alimentar Capanema, que será formado pelo 35º Armazém da Família da cidade e pelo Espaço Social Capanema, onde serão atendidas com alimentação saudável pessoas em situação de risco, a partir do programa Mesa Solidária.

Os dois equipamentos estão em fase de implantação sob o viaduto na Avenida Doutor Dário Lopes dos Santos. O local também servirá como espaço de educação para a população em risco social e capacitação das entidades parceiras do Mesa Solidária.

No lado oposto, o da Avenida Presidente Affonso Camargo, já funciona o Restaurante Popular Capanema, que oferece 500 refeições por dia ao preço de R$ 3 (cada).

Pintura

Iniciada na segunda quinzena de outubro, após ampla limpeza do local, a pintura do viaduto abrange os pilares de sustentação, parte superior e inferior da laje, dos guarda-corpos de pedestres e os arcos decorativos das laterais. Os serviços são coordenados pelo Departamento de Edificações da Secretaria Municipal de Obras Públicas

“A região está recebendo uma série de intervenções para garantir melhor acessibilidade e a instalação de novos equipamentos públicos que vão ampliar as estruturas de atendimento à população menos favorecida”, diz o secretário municipal de Obras Públicas, Rodrigo Rodrigues.

A pintura está sendo feita com duas camadas de tinta látex acrílico e aplicação de verniz antipichação. “A camada em verniz também reduz a impregnação de fuligem e oferece maior proteção da pintura contra as intempéries, aumentando a sua durabilidade”, explica Rodrigues.

As cores usadas são as mesmas de antes: amarela, vermelha, azul e verde, conforme projeto elaborado pelo Ippuc.

Antes de receber a nova pintura a estrutura passou por uma ampla limpeza da laje e dos pilares da parte inferior do viaduto. Um caminhão especial, com jatos pressurizados de água, foi usado para a remoção da sujeira. Também já via sido executado sob a coordenação do Departamento de Edificações da Secretaria Municipal de Obras Públicas a substituição de duas juntas de dilatação do viaduto – divisão entre duas peças da estrutura que mantém a elasticidade do piso.

Foi realizado ainda um serviço de impermeabilização das marquises da estrutura onde está instalado o Restaurante Popular, na Avenida Presidente Affonso Camargo.

Complexo Alimentar

O novo Armazém da Família e Espaço Social terão 661,66 m² e estão recebendo o investimento de R$ 1.728.810,14. A previsão é que o Espaço Social do complexo do Capanema receba, diariamente, cerca de 500 pessoas, que terão acesso a café da manhã, almoço e jantar.

