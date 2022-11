Quem vai de carro ao Jardim Botânico de Curitiba já pode voltar a usar o estacionamento principal, com entrada pela Rua Ostoja Roguski. Depois de passar por obras para melhorar a circulação também dos frequentadores com dificuldades de locomoção, ele foi liberado ao público nesta semana.

“A reabertura do acesso facilita a visitação da decoração natalina que está sendo instalada no local”, observa o superintendente de Obras e Serviços da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA), Jean Brasil.

O Jardim Francês já exibe em seus canteiros três árvores de Natal formadas com flores da estação. Já a Árvore da Vida será montada na próxima semana, com vasos de flores.

Melhorias

As 74 vagas do estacionamento foram redesenhadas e sinalizadas. Agora, para chegar até elas, existem rampas de acessibilidade e, no entorno, uma pista de caminhada.

Para facilitar o embarque e o desembarque, uma área de calçada externa ao estacionamento está em fase de conclusão. Sob a coordenação da SMMA, a obra faz parte de um conjunto de intervenções em andamento para revitalizar os logradouros de um dos principais cartões-postais de Curitiba.

Durante esse período, a entrada de carros foi direcionada ao estacionamento secundário, atrás do Jardim Botânico. Esse espaço tem entrada pela Avenida Lothário Meissner, na esquina com a Linha Verde, e permanece aberto.

Com 278 mil metros quadrados de área, o Jardim Botânico Municipal de Curitiba foi inaugurado há 31 anos, em 5/10/1991, e se mantém como um dos pontos turísticos mais visitados da cidade.

