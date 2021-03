Um acidente inusitado chamou atenção no final da tarde desta segunda-feira (08), em um posto de combustíveis no bairro Cabral, em Curitiba. Um veículo Logan vermelho acabou invadindo e destruindo uma bomba do posto. O acidente ocorreu justamente no dia em que a Petrobras anunciou o sexto reajuste no preço da gasolina apenas em 2021. É uma revolta pelos constantes aumentos? Brincadeiras à parte, ninguém ficou ferido no acidente.

Segundo testemunhas outro veículo teria colidido contra o Logan que então foi “jogado” contra a bomba de combustível. A estrutura, que permitia compra de gasolina comum e aditivada, ficou completamente destruída e embaixo do carro. O posto fica nas esquinas entre as ruas Santo Afonso de Ligório e a Coronel Amazonas Marcondes, no bairro Cabral.

Perigo!

Logo após o acidente funcionários do estabelecimento pegaram os extintores de incêndio, mas não houve foto. Mesmo assim, um caminhão do corpo de bombeiros foi deslocado ao local para atendimento da ocorrência.