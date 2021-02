Com 27 anos de boleia e muitos causos na vida, um caminhoneiro natural de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, mas radicado em Curitiba há 20 anos, decidiu largar a vida na estrada para dedicar horas ao mundo recheado da gastronomia. Wanderlei Alves, 47 anos, mais conhecido como Dedeco, perdeu três caminhões e ficou somente com os pneus para montar uma hamburgueria no bairro Sítio Cercado, em Curitiba.

A história de Dedeco foi marcada por viagens nas estradas do Brasil levando alimentos e insumos para grandes empresas. Atento com o que acontecia no país, decidiu ajudar a classe sendo até porta voz em manifestações. Em 2018, foi uma das lideranças da greve de dez dias que parou o país, pois vários produtos ficaram parados nas rodovias como alimentos, animais e combustíveis. Na época, os grevistas reclamavam do preço do óleo diesel cobrado nos postos.

Em 2021, o valor cobrado nas bombas é ainda maior e uma nova paralisação não é descartada. Com este cenário, Dedeco ficou revoltado com o governo de Jair Bolsonaro e desistiu do volante profissional. “Desde 2011, venho lutando para melhorar a vida do caminhoneiro, e em 2018 fizemos uma grande paralisação. Achei que ia mudar, mas só piorou a nossa vida como de toda a população. Sem dúvida, é o pior governo que tivemos na história. Não existe comunicação e a alta do diesel é demais. Em 2015, paramos porque estava R$2,80 e depois subiu para R$3,30. Hoje chega a R$5 reais no Mato Grosso. Não dá mais”, desabafou Wanderlei.

Sem motivação para seguir e com dívidas após comprar três caminhões, Dedeco decidiu vender o que ainda tinha. Perdeu os veículos que parcelava junto a empresas e restou os pneus e acessórios como som e rodas de alumínio. Das vendas conseguiu obter R$ 50 mil e com o auxílio da esposa, decidiu montar um negócio próprio. “A ideia veio com a necessidade e olho no mercado. Estava tudo fechado, mas as pessoas precisam comer e, com os aplicativos, a venda fica facilitada. Falei com a esposa e fomos para o lanche. O hambúrguer é mais fácil para começar e aí abrimos a Burger Prime aqui no Sítio Cercado”, disse o agora empresário Wanderlei.

A ideia de Dedeco agora é aumentar a loja para dar mais conforto aos clientes. Foto: Arquivo Pessoal.

Sucesso de vendas

Aberta em outubro, a hamburgueria tem três funcionários e mais dois entregadores. No fim do ano, chegou a vender mais de 100 hambúrgueres por dia e a ideia é aumentar a loja para dar mais conforto aos clientes. Apesar dos números positivos, Dedeco reforça que ainda não está no lucro. “Ainda é muito cedo, pois estou ampliando o local. Quero atender melhor o cliente quando acabar a pandemia. O nosso preço é bom e estamos ficando conhecido, mas neste começo de ano é mais complicado pela quantidade de contas que a pessoa tem e ainda acabou o auxílio emergencial que estava girando o dinheiro no país”, completou Wanderlei.

Peça lá

A Burger Prime está localizada na Rua São José dos Pinhais, 1559, no bairro Sítio Cercado. O telefone para pedidos ou informações é o (41) 99576-9102. Os pedidos podem ser realizados via aplicativos como Ifood, UberEats e 99Foods. O horário de funcionamento é no período noturno, a partir da 18 horas.