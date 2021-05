O ParkShoppingBarigui, de Curitiba, ganha uma nova loja âncora nesta sexta-feira (7). Com 1.436 metros quadrados, a Riachuelo, uma das gigantes do varejo de roupas do Brasil, abre no shopping sua nova unidade na cidade.

De acordo com a marca, a loja apostará na integração do ambiente físico com o virtual. Entre as funções, estão a “Retire Rápido”, serviço que permite a compra nos canais online com retirada dos itens em até quatro horas na loja; e provadores com espelhos interativos.