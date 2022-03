Ricardo Kusch, secretário de segurança da cidade de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, foi assassinado na noite deste domingo (06), durante uma tentativa de assalto. Ele estava de moto na cidade de São Paulo, quando foi abordado por marginais na Marginal Pinheiros e alvejado com quatro disparos. A suspeita é que os marginais tentaram roubar a moto de Ricardo Kusch.

O secretário, que tinha 44 anos de idade, chegou a ser encaminhado ao Hospital Campo Limpo, na cidade de Santo Amaro, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo as informações do local foram quatro tiros: dois nas costas, um no peito e outro no abdômen.

Ainda não se tem informações sobre presos, mas as equipes de São Paulo estão empenhadas no caso para caçar os marginais que cometeram este crime.

O velório de Ricardo Kush deve ocorrer no período da tarde destas segunda-feira, no Ginário Ney Braga, em São José dos Pinhais.

Marginais dispararam quatro tidos contra o secretário de segurança de São José dos Pinhais Ricardo Kusch na tentativa de roubar a moto. Foto: Reprodução/RPC.

Viagem pelas redes

Nas redes sociais Kusch fez várias postagens da viagem de moto que fazia por São Paulo para renovar o visto quando ocorreu a situação.