Carros antigos reformados + baixo investimento + chance de ganhar um presentão de Natal + crianças especiais assistidas. A combinação é um ganha-ganha dos mais bonitos e vantajosos que se viu por essas bandas. A rifa especial de Natal organizada pelo José Eduardo Fernandes, o nosso já conhecido pai do Felipe, é a oportunidade de várias pessoas realizarem seus sonhos de Natal.

Quem compra a rifa

Cada bilhete custa R$ 43. O pagamento (que pode ser por transferência bancária ou até PIX) dá direito ao comprador de possuir uma centena. Com ela ele vai concorrer a uma Volkswagen TL ano 1973, 4 portas, totalmente reformada, motor 1600 e carburação dupla. De quebra, o dono do bilhete concorre também a 4 prêmios de R$ 100 prêmios para comprar aquele peruzão bonito no Natal.

Quem vende a rifa

Para José Eduardo Fernandes o sucesso das rifas está ligado diretamente ao seu sucesso como provedor. Com o dinheiro arrecadado, ele consegue manter os trabalhos da ONG Anjo Felipe, que ajuda dezenas de crianças com necessidades especiais. Nessa missão, ele já conseguiu assistir a diversas famílias com a doação de fraldas, roupas, alimentos e até quantias em dinheiro para ajudar no tratamento dos pequenos.

Também foi possível, por intermédio das rifas, deu uma qualidade de vida melhor ao próprio Felipe Fernandes, seu filho, que nasceu com paralisia cerebral e perdeu a mãe ainda no parto.

Quem recebe a ajuda

Já participaram das ações promovidas pelo José Eduardo quase 5 mil pessoas. Foram rifados 23 carros clássicos, entre kombis, fuscas, chevette, passat e até uam Rural, além de outros carros clássicos, todos reformados, em perfeito estado, para colecionadores.

Trinta e seis famílias foram diretamente beneficiadas com o dinheiro arrecadado. Dinheiro, aliás, que é auditado publicamente pelo organizados, em grupos de whatsapp e nas redes sociais que ele administra. Inclusive os ganhadores dão depoimentos e posam para fotos recebendo os prêmios.

