Maior rio urbano de Curitiba, o Belém, que percorre 37 bairros, está recebendo nova etapa de limpeza e desassoreamento, no bairro Boqueirão. Equipes coordenadas pelo Departamento de Pontes e Drenagem da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop) desenvolvem uma ampla ação para retirar bancos de areia que causam afunilamento da calha e dificultam o fluxo de escoamento da água, além de fazerem limpeza e alargamento do talude.

Quatro escavadeiras hidráulicas estão sendo usadas para retirar resíduos e sedimentos acumulados no leito, desobstruir o curso de água e reduzir riscos de que ruas e casas fiquem inundadas.

O serviço – iniciado na segunda quinzena de setembro – vai acontecer ao longo de 6 km, partindo da Rua Bley Zornig até o Rio Iguaçu e deve se estender pelos próximos meses.

Em agosto, outra área do rio recebeu o serviço, nos 100 metros entre as ruas Dr. Manoel Magalhães Abreu e Rodolfo Bernardelli.

Resíduos

Da mesma forma como ocorreu anteriormente, nesta nova etapa de desassoreamento as escavadeiras entram no rio para remover, do leito para a margem, os resíduos, que depois serão carregados para as caçambas.

Rodrigues Araújo Rodrigues, secretário municipal de Obras Públicas, destaca a importância das ações preventivas, como a manutenção periódica dos rios e canais que são constantes em toda a cidade.

“São medidas que integram o programa Curitiba Contra as Cheias, criado pelo prefeito Rafael Greca para minimizar o impacto das chuvas volumosas e diminuir o risco de extravasamento de rios e córregos”, diz Rodrigues.

A limpeza e o desassoreamento de novo trecho do Rio Belém também integra o programa Amigo dos Rios, de despoluição e limpeza.

Alto Boqueirão

Ações como as que acontecem no Rio Belém se espalham pelos bairros. A região conhecida como Vila Nova, no Alto Boqueirão, é outro local que recebeu o trabalho para manter regular a vazão dos rios, córregos e canais.

Os moradores da área estão mais seguros depois que, no início deste mês, equipes do Departamento de Pontes e Drenagem da Smop trabalharam na limpeza de aproximadamente 250 metros do canal extravasor que fica na Rua Nair Cazelato, no cruzamento com a Rua Luiz Machuca.

A intervenção também foi uma medida preventiva para garantir o escoamento da água, evitando problemas de alagamento na região. Para o serviço foi utilizado uma escavadeira hidráulica, que serviu para a escavação do leito, remoção de entulhos e reconstrução das margens do canal de drenagem. Foram retirados 20 caminhos de entulhos do local.

“É uma ação que executamos periodicamente para evitar o assoreamento no canal e assim facilitar o escoamento da água”, explica Ubiratan Cardoso, diretor do Departamento de Pontes e Drenagem da Smop.

Ecoponto

Parte do que foi retirado do canal deveria ter sido descartado no Ecoponto Vila Nova, que fica a poucos metros do local, no cruzamento das ruas Rua Tenente Coronel Villigran Cabrita e Nair Ferraz Cazellato. O lixo descartado de forma incorreta pode gerar poluição, proliferação de doenças e facilitar a ocorrência de enchentes, além de aumentar os gastos com limpeza pública.

Separado e encaminhado corretamente, o material tem maior condição de reaproveitamento, e, entre as vantagens, reduz a necessidade de uso do aterro sanitário. O Ecoponto é uma opção para o descarte correto de restos de construção civil, madeira, poda e limpeza de jardins, mobiliário e eletroeletrônicos inservíveis.

A Prefeitura pede à população que colabore com a manutenção da limpeza nos rios e em suas margens. Denúncias sobre descarte irregular de lixo nestas áreas podem ser feitas pelo telefone 156.