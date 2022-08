O grave acidente registrado na manhã desta segunda-feira (22) no Contorno Sul, em Curitiba, segue trazendo complicação no trânsito e para aqueles que estão no entorno. O caminhão carregava 25 mil litros de combustível, perdeu o controle e caiu no canteiro central daquele trecho, que também é conhecido como Avenida Juscelino Kubitschek De Oliveira, na CIC. A previsão é que o trecho seja completamente liberado apenas no período da tarde, já que equipes estão trabalhando na retirada dos combustíveis de todos os departamentos da carreta. Essa retirada, porém, gera um risco de explosão.

+Leia mais! Caminhão com combustível tomba e interdita trecho do Contorno Sul nos dois sentidos

Uma imagem revelada pela Polícia Rodoviária Federal revela as proporções do acidente. Foi preciso isolar 50 metros de cada lado do acidente para que os as equipes pudessem trabalhar com segurança no transbordo dos combustíveis. Com isso, o Contorno Sul e as vias do entorno, como a Eduardo Sprada, registram grande congestionamento.

Risco de explosão em Curitiba?

Segundo o Corpo de Bombeiros, ainda há risco de explosão. “Estamos trabalhando na contenção do líquido inflamável, tentando evitar que ele se espalhe pelas canaletas do contorno. Há o receio em enquanto houver o vazamento, existe o risco de explosão”, disse o tenente Matheus Venturini.

Lucas Ciola, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), é um produto combustível, o que exige o bloqueio. “O Corpo de Bombeiros, como orientação, eles pediram um isolamento de pelo menos 50 metros por ser um produto combustível que evapora. e para manter a segurança do local foi necessário esse isolamento. Por isso a gente pede para que motoristas que forem acessar a região que evitem, pois não existe uma previsão certa para liberarmos o trecho”, disse o policial no final da manhã desta segunda-feira.