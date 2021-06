As principais cidades da região metropolitana de Curitiba divulgaram seus calendários de vacinação anticovid para os próximos dias. Nesta semana, caminhoneiros e motoristas e cobradores começam a ser vacinados com o imunizante da Janssen, a única no momento que é manipulada com apenas uma dose.

Parte dos municípios da região do Litoral não chegaram a divulgar em seus órgãos oficiais de comunicação o cronograma de imunização para os próximos dias. Confira abaixo o cronograma divulgado pelas cidades a partir desta quarta:

LEIA TAMBÉM:

>> TCE-PR aprova distribuição de doses entre os municípios do Paraná feita pela Sesa

>> Vereadores discutem xepa da vacina nesta terça: “uma fantasia”, retruca Huçulak

Araucária

Documentos necessários:

Documento de identificação com foto, comprovante de endereço, além de comprovante que é pertencente ao grupo.

Quarta-feira, quinta e sexta (30 de junho, 01 e 02 de julho)

Trabalhadores do transporte coletivo e gestantes e puérperas.

Almirante Tamandaré

Documentos necessários:

Fazer o cadastro no site da prefeitura e comparecer ao ponto de vacinação mais próximo.

Documento com foto, CPF, comprovante de residência.

Caminhoneiros: carteira de trabalho ou crachá funcional; ou contracheque com documento de identidade; ou carteira de sócio(a) de cooperativa de transporte (categoria de motorista); ou carteira de sócio(a) dos sindicatos de transportes (categoria de motorista); ou comprovante de inscrição no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC). Todos os comprovantes deverão ser acompanhados da carteira de habilitação (para motorista categorias C ou E).

Trabalhadores do transporte coletivo: carteira de trabalho ou crachá funcional; ou contracheque com documento de identidade; ou carteira de sócio(a) dos sindicatos de transporte (categoria profissional) ou cooperativas de transporte.

De segunda à sexta (das 8h30 às 15h30)

48 anos o mais, caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo.

Campo Largo

Documentos necessários:

Trabalhadores da educação: declaração que comprove vínculo com a instituição, documento pessoal com foto e CPF, comprovante de endereço e uma caneta.

Motoristas do transporte escolar: Carteira de sócio dos sindicatos dos transportes (categoria profissional) ou cooperativa de transporte ou declaração da empresa que comprove vínculo, documento pessoal com foto, CPF, comprovante de endereço e uma caneta.

Motoristas do transporte rodoviário: Carteira de Habilitação categoria C ou E, carteira de sócio de cooperativa de transporte de carga ou carteira de sócio dos sindicatos dos transportes ou declaração da empresa que comprove vínculo, documento pessoal com foto, CPF, comprovante de endereço e uma caneta.

Trabalhadores do transporte coletivo: Declaração da empresa que comprove vínculo, documento pessoal com foto, comprovante de endereço e uma caneta.

Gestantes e puérperas: documento pessoal com foto e CPF, cartão do pre natal, comprovante de endereço e uma caneta

Segunda dose: carteira de vacinação, documento pessoal com foto, comprovante de endereço e uma caneta.

Trabalhadores da educação (ENSINO REGULAR E SUPERIOR PRESENCIAL) de acordo com a lista encaminhada à vigilância

30 de junho (quarta-feira) 32 anos ou mais

1º de julho (quinta-feira) 31 anos ou mais

2 de julho (sexta-feira) 30 anos ou mais

Motoristas associados ou empregados de cooperativas e de empresa de transporte escolar

2 de julho (sexta-feira) 30 anos ou mais

Motoristas do transporte rodoviário de cargas- caminhoneiros- empregados, cooperados ou autônomos.

30 de junho (quarta-feira) 40 anos ou mais

1º de julho (quinta-feira) 35 anos ou mais

2 de julho (sexta-feira) 30 anos ou mais

Pessoas com comorbidades de 18 anos ou mais

Realizar o cadastro no site da prefeitura

Trabalhadores de empresas do transporte coletivo rodoviário de passageiros

30 de junho (quarta-feira) 18 anos ou mais

Gestantes e puérperas (18 anos ou mais)

De 30 de junho a 2 de julho (quarta a sexta-feira)

Segunda dose da vacina (de acordo com o cartão vacinal)

Colombo

Vacinação temporariamente suspensa.

A aplicação da segunda dose continua normalmente, de acordo com a data informada na carteira de vacinação.

Para as gestantes e puérperas COM ou SEM COMORBIDADES, as doses estão garantidas. Basta procurar a US de referência para aplicação da vacina.

São José dos Pinhais

Documentos:

– comprovante de vínculo com as empresas do ramo;

– CNH (carteira nacional de habilitação);

– Comprovante de residência.

Além disso, é necessário ter realizado o pré-cadastro.

*Se puder leve 1kg de alimento não perecível, que será doado a quem mais precisa.

Quarta-feira (30 de junho) Horário de vacinação de acordo com o mês de nascimento

Trabalhadores do transporte coletivo e caminhoneiros são-joseenses com 40 anos completos ou mais

Quinta-feira (01 de julho) Horário de vacinação de acordo com o mês de nascimento

Trabalhadores do transporte coletivo e caminhoneiros são-joseenses com 18 anos completos ou mais

Fazenda Rio Grande

Documentos necessários:

Documento com foto, CPF e comprovante de residência, grupos prioritários (comprovantes específicos)

Terças e quintas-feiras

Portadores da síndrome de down, pessoas com deficiências permanentes com ou sem cadastro no PBPC, trabalhadores de farmácia, trabalhadores de transporte aéreo, pessoas com comorbidades, trabalhadores da assistência social, trabalhadores da educação, profissionais da saúde (18+), pessoas sem comorbidades com 57 anos o mais.

Pinhais

Documentos necessários:

Documento de identificação e comprovante de residência.

Trabalhadores de Transporte Coletivo (onde incluem-se motoristas associados e/ou empregados de cooperativas e de empresas do transporte escolar)

-Carteira de trabalho ou crachá funcional; ou

-Contracheque com documento de identidade; ou

-Carteira de sócio (a) dos sindicatos de transportes (categoria profissional) ou cooperativas de transporte.

Caminhoneiros

– Documento com foto, CPF e comprovante de endereço em seu nome;

-Carteira de trabalho ou crachá funcional; ou

-Contracheque com documento de identidade; ou

-Carteira de sócio(a) de cooperativa do transporte de carga (categoria de motorista); ou

-Carteira de sócio(a) dos sindicatos de transportes (categoria de motorista); ou

-Comprovante de inscrição no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC).

*Todos os comprovantes deverão ser acompanhados da carteira de habilitação (para motorista categorias C ou E).

Terça-feira (29 de junho) e sexta-feira (02 de julho)

Trabalhadores do transporte coletivo

De segunda à sexta

Caminhoneiros

Morretes

Documentos: documento com foto, carteira de vacinação e comprovante de moradia.

30 de junho (quarta-feira)

Pessoas acima de 70 Anos vacinadas dia 31/03 com a vacina Astrazeneca

Matinhos

A prefeitura não divulgou calendário de vacinação para as datas seguintes.

Paranaguá

Pessoas com Anemia Falciforme, com 18 anos ou mais, fazem parte do grupo de vacinação para pessoas com comorbidades. Quem se enquadra nesse público, deve procurar um médico para a requisição do laudo e realizar o cadastro no site: www.paranagua.pr.gov.br

Guaratuba

A prefeitura não divulgou calendário de vacinação para as datas seguintes.