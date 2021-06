Municípios da região metropolitana de Curitiba e Litoral continuam com a vacinação para o público geral e também de grupos prioritários nesta semana. Confira abaixo o levantamento feito pela Tribuna da imunização nas principais cidades das duas regiões para esta semana.

Araucária

Documentos necessários:

Documento de identificação com foto, comprovante de endereço, caderneta de vacinação. Para gestantes: carteirinha de gestante. Para puérperas: certidão de nascimento do bebê.

Terça-feira (22 de junho)

Pessoas com 50 anos completos (público em geral), gestantes e puérperas (não é necessário ter comorbidades), pessoas com deficiência permanente (não é necessário receber o BPC) e pessoas com doenças crônicas.

Almirante Tamandaré

Documentos necessários:

Documento com foto, CPF, comprovante de residência.

De segunda-feira (21 de junho) a sexta (25 de junho)

Pessoas com 49 anos ou mais

Campo Largo

Documentos necessários:

Documento pessoal com foto, comprovante de endereço e uma caneta

**NÃO precisa de cadastro!

Trabalhadores da educação: declaração que comprove vínculo com a instituição, documento pessoal com foto, comprovante de endereço e uma caneta.

Terça-feira (22 de junho)

População em geral, 53 e 52 anos completos

Trabalhadores da educação, acima de 38 anos (ensino regular e superior/presencial)

De segunda a sexta-feira

Segunda dose da vacina

Pessoas com comorbidades – de 18 anos ou mais (realizar o cadastro no site da prefeitura)

Campo Magro

Documentos necessários:

Documento de identificação com foto, cartão do SUS, CPF, comprovante de residência. Gestantes: carteira do pré-natal ou exame laboratorial que comprove a gravidez. Puérperas: certidão de nascimento do bebê.

Quarta-feira (23 de junho)

Pessoas acima de 50 anos completos,

Gestantes e puérperas sem comorbidades.

Colombo

Documentos necessários:

Quem não possui cadastro em uma US do município é necessário apresentar, além de um documento com foto, o comprovante de endereço. Não precisa agendamento.

De segunda a sexta (21 a 25 de junho)

51 anos ou mais

Comorbidades (18 anos ou mais)

Pessoas com deficiência permanente (18 anos ou mais)

Gestantes e puérperas com ou sem comorbidades (18 anos ou mais)

A partir de terça-feira (22 de junho)

Pessoas com 49 anos ou mais

Comorbidades (18 anos ou mais)

Pessoas com deficiência permanente (18 anos ou mais)

Gestantes e puérperas com ou sem comorbidades (18 anos ou mais)

São José dos Pinhais

Documentos necessários:

Realizar o pré-cadastro e apresentar documento com foto, CPF, comprovante de residência e carteirinha de vacinação.

Se puder leve 1kg de alimento não perecível, que será doado a quem mais precisa.

Terça-feira (22 de junho)

50 anos completos ou mais, nascidos nos meses de julho até dezembro.

Fazenda Rio Grande

Documentos necessários:

Documento com foto, CPF e comprovante de residência, grupos prioritários (comprovantes específicos)

Terças e quintas-feiras

Portadores da síndrome de down, pessoas com deficiências permanentes com ou sem cadastro no PBPC, trabalhadores de farmácia, trabalhadores de transporte aéreo, pessoas com comorbidades, trabalhadores da assistência social, trabalhadores da educação, profissionais da saúde (18+), pessoas sem comorbidades com 57 anos o mais.

Pinhais

Documentos necessários:

É preciso realizar o cadastro no site www.pinhais.pr.gov.br/vacina e levar documento de identificação e comprovante de residência. A vacinação é realizada por agendamento, de acordo com disponibilidade de doses.

Terça-feira (22 de junho)

Pessoas de 40 a 59 anos

Morretes

Documentos necessários:

Documento com foto, CPF, carteira de vacinação e comprovante de residência.

Terça-feira (22 de junho)

Pessoas acima de 50 anos e todos os grupos prioritários já chamados.

Matinhos

Sem doses.

Paranaguá

Documentos necessários:

Laudo médico (no caso da vacinação para quem tem comorbidades), cadastro e declaração da instituição de ensino (para professores). Documento com foto, CPF e comprovante de residência.

Terça-feira (22 de junho)

Grupos prioritários, mediante agendamento prévio:

Pessoas com comorbidades, a partir de 18 anos

Profissionais da educação, a partir de 18 anos

Profissionais de saúde da rede privada, a partir de 18 anos

Profissionais de apoio a saúde, a partir de 18 anos

Guaratuba

Documentos necessários:

Documento com foto, CPF, carteira de vacinação e comprovante de residência.

Terça-feira (22 de junho) – mediante agendamento

• Pessoas acima de 50 anos;

• Trabalhadores da saúde;

• Pessoas de 18 a 59 anos com comorbidades;

• Pessoas com deficiência permanente – 18 anos a 59 anos;

• Trabalhadores da educação do ensino básico (creche, pré- escolas, ensino fundamental, ensino médio, profissionalizantes e EJA) – 18 anos a 59 anos;

• Trabalhadores da Assistência Social (CRAS, CREAS, Casas / Unidades de Acolhimento) 18 anos a 59 anos;

• Trabalhadores da área de Segurança Municipal;

• Trabalhadores do Serviço de Limpeza Urbana – 18 a 59 anos;

• Profissionais de Educação Física que tenham inscrição no conselho;

• Trabalhadores das empresas que prestam serviços aos hospitais (entregas, manutenções)