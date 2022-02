Um acidente inusitado registrado na BR-277, sentido Paranaguá, Litoral do Estado, acabou afetando dois motoristas, no fim da madrugada desta sexta-feira (11). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), rochas caíram sobre a faixa da direita e um veículo de passeio perdeu o controle ao tentar desviar dos pedaços de pedra. Ninguém ficou ferido.

O acidente ocorreu no fim da madrugada desta sexta-feira, em um trecho da BR-277 que liga Curitiba ao litoral paranaense. Segundo a PRF as pedras caíram na faixa da direita e o motorista de um carro perdeu o controle ao tentar desviar dos detritos na pista. Ele colidiu contra uma mureta divisória de fluxos e derrubou cerca de cinco metros deste equipamento na faixa contrária, que segue sentido Curitiba.

Um caminhão que seguia para Paranaguá também foi afetado pelo problema. O motorista não conseguiu parar e passou em cima de uma das pedras. O carro foi retirado na hora e o caminhão, até por volta das 7h40, ainda não tinha sido retirado do local.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros conseguiu remover as pedras para o canto da via que foi sinalizado para alertar outros motoristas. As duas faixas estão liberadas para o tráfego de veículos.

Sem pedágio

Foto: Atila Alberti/Tribuna do Parana/Arquivo

O trecho da BR-277 que liga Curitiba e litoral do Paraná está sem pedágio desde novembro de 2021. Desde então, muitos problemas tem afetado a vida de motoristas que trafegam pelo local, como aparecimento de buracos e demora para atendimento de guinchos ou ambulâncias em caso de acidentes.