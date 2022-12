A roda-gigante luminosa do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022 estreia nesta quinta-feira (12), na Praça Santos Andrade, Centro da capital. A atração gratuita é uma das mais aguardadas e funcionará junto com a tradicional feirinha especial e as outras ativações da chamada Vila de Natal.

A inauguração da Vila, nesta quinta-feira, às 19h30, contará com a presença do prefeito Rafael Greca (DEM). A roda-gigante tem 20 metros e ficará aberta ao público de sexta a domingo, das 16h às 22h, até dia 23 de dezembro.

A praça vista de cima

Com 16 gôndolas, a roda-gigante tem espaço para transportar quatro pessoas em cada uma das cabines. O brinquedo também conta com acessibilidade.

Os seus giros duram em torno de 8 a 10 minutos, e lá de cima o público poderá observar a beleza dos contornos geométricos de uma das praças mais antigas de Curitiba, que tem no piso desenhos em petit-pavé de rosáceas paranistas e outros detalhes urbanísticos como chafariz, bancos de madeira e várias estátuas e bustos. No entorno estão prédios icônicos da cidade, como a imponente Universidade Federal do Paraná e o Teatro Guaíra.

Cursos, selfies e paradas natalinas

Além da roda-gigante, haverá outras atrações como a Casa do Papai Noel e a decoração de luzes, que convida o visitante a tirar selfies.

Outro destaque da Vila de Natal será a Cozinha Electrolux, um espaço onde serão oferecidas nos fins de semana aulas de culinária ministradas por renomados chefs. As atrações interativas da Vila de Natal estarão abertas de sexta a domingo, das 16h às 22h. Aos sábados haverá parada natalina com banda e presença do Papai Noel.

Feirinha de Natal

O público que circular pela Santos Andrade vai encontrar também a tradicional feirinha natalina. Com cerca de 15 barracas, os feirantes vão expor ao público souvenirs, itens de decoração natalina e também opções de gastronomia. A feira funcionará de segunda a sábado, das 10h às 20h, e aos domingos, das 12h às 18h30.

A programação do Natal de Curitiba desta sexta-feira (12) tem ainda opções de espetáculos e atrações que já estrearam, como o Carrossel e Auto de Natal no Passeio Público e mais uma apresentação do balé O Quebra-Nozes, previsto para acontecer nas Ruínas de São Francisco, perto do Largo da Ordem.

No Água Verde o público tem ainda mais uma sessão do espetáculo musical Torque, às 20h30, que acontecerá até domingo (4/12), na Praça Afonso Botelho. O espaço também está decorado com uma imensa bola de Natal patrocinada pelo Club Athletico Paranaense.

Serviço

Vila de Natal Electrolux na Praça Santos Andrade

Abertura na quinta-feira (1/12), às 19h30

Até 23/12, de sexta a domingo, das 16h às 22h

Roda-gigante

Workshops no espaço Electrolux

Parada de Natal: sábados, às 16h

Feirinha de Natal: de segunda à sexta, das 10h às 22h, sábados e domingos

Programação desta quinta-feira