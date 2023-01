Uma roda-gigante é atração no verão de Guaratuba, no Litoral do Paraná. O brinquedo está localizado entre a Praça Central e o Terminal Turístico Pesqueiro no valor de R$ 25. Lá do alto, é possível curtir a linda paisagem da baía de Guaratuba

A roda-gigante foi inaugurada nesta nesta sexta-feira (30) e ficará instalada no local até o dia 12 de fevereiro, funcionando todos os dias, no horário das 15h às 23h. Por medida de segurança, a roda-gigante não irá funcionar em dias de chuva.

Em nota, a prefeitura informou que não são permitidos na roda-gigante pessoas cardíacas, gestantes e até portando gesso, tala ou recém operadas. Além disso, aqueles que sofrem de labirintite que fazem uso de medicamento que provoque tontura devem evitar o brinquedo.

Regulamento

A duração para cada volta é de três a cinco minutos, a cabine pode ter no máximo quatro pessoas, menores de 12 anos e pessoas com dificuldade de locomoção apenas com acompanhante maior de 18 anos e altura mínima necessária de 80 cm.

Veja que incrível!

