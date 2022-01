Mesmo com o fim do rodizio em Curitiba e região metropolitana por conta do nível dos reservatórios que abastecem a região terem alcançado 80%, moradores de Curitiba e Campo Magro terão falta de água entre terça (25), quarta (26) e quinta-feira (27) desta semana.

Segundo a Sanepar a causa para a falta de água em bairros das duas cidades é a interligação de rede, que podem afetar o abastecimento nos seguintes bairros: Boa Vista, Ahú, Santa Quitéria e Abranches. Confira abaixo a tabela com os bairros que ficam sem água:

Terça-feira (25)

Serviço de interligação de redes pode afetar o abastecimento de água no Bairro Boa Vista em Campo Magro. Os serviços serão feitos das 8 horas às 16 horas, e a previsão é que a normalização do abastecimento ocorra por volta das 20h.

+Viu essa? Dinheiro esquecido em bancos? Brasileiros têm bilhões pra receber e não sabem. Consulte já!

Quarta-feira (26)

Na quarta-feira (26), o serviço pode afetar o abastecimento de água parcialmente nos bairros Boa Vista e Abranches, a partir das 8 horas, com normalização gradativa no período da noite.

Quinta-feira (27)

Na quinta-feira (27), o serviço pode afetar o abastecimento de água parcialmente nos bairros Ahú e Abranches, a partir das 8 horas, com normalização gradativa no período da noite. Pode ocorrer ainda falta de água no Santa Quitéria, que pode ficar sem o abastecimento das 14 horas às 20 horas. A previsão é que a normalização do abastecimento ocorra por volta das 22 horas.

Ficou sem água? Reclame!

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Web Stories