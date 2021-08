A terça-feira (24), vai ser mais um dia de rodízio no abastecimento em Curitiba e na Região Metropolitana. O período de abastecimento ficou reduzido para 36 horas, com suspensão de até 36 horas. Ou seja, um dia e meio com água e até um dia e meio sem água. A medida será implementada em função da falta de chuvas, que comprometeu o nível das barragens.

O nível dos reservatórios nesta segunda-feira (23) está em 52,94%, nível menor que o registrado na última quinta-feira.

Bairros e cidades irão entrar em rodízio às 16 horas desta terça. O abastecimento deve ser normalizado até às 4h de quinta-feira (26). Vale reforçar que alguns bairros ainda podem ser afetados pelo rodízio de segunda-feira (23)

Curitiba (Área da Gravidade do Reservatório Bacacheri): Bacacheri, Boa Vista.



Curitiba (área da Gravidade do Reservatório Santa Cândida): Sta.Cândida, Tingui, Bacacheri, Atuba.



Curitiba (Área da Gravidade do Reservatório São Braz): Cascatinha, Sta.Felicidade, São Braz



Curitiba (área da Gravidade do Reservatório Vila Guarani): Santa Candida, Atuba.

Curitiba (área do Recalque Alto do Reservatório Santa Felicidade): Butiatuvinha, Lamenha Pequena, Santa Felicidade.



Curitiba (Área do Recalque Baixo do Reservatório Bacacheri): Ahú, Atuba, Bacacheri, Barrerinha, Boa Vista, Cabral, Centro Civico, Sta.Cândida, São Lourenço, Tingui, Juvevê.



Curitiba (área do Recalque Baixo do Reservatório Santa Cândida): Barrerinha, Boa Vista, Sta.Cândida.



Curitiba (área do Recalque do Reservatório Iguaçú): Cajuru



Curitiba (área do Recalque do Reservatório São Braz): Butiatuvinha, Cascatinha, Orleans, Sta.Felicidade, São Braz, Sto.Inácio



Curitiba (Área do Recalque do Reservatório Tarumã): Tarumã e Capão da Imbuia



Curitiba (Área do Recalque do Reservatório Xaxim): Alto Boqueirão, Boqueirão, Ganchinho, Hauer, Pinheirinho, Sítio Cercado, Xaxim.



Curitiba (área do Reservatório Ceasa): Campo de Santana, Caximba, CIC, Ganchinho, Tatuquara, Umbará, Sítio Cercado.



Araucária (área do Booster Bela Vista): Campo Redondo, Palmital, Botiatuva.



Araucária (área do Recalque do Reservatório Araucária Centro): Cachoeira, Centro, Iguaçu.



Araucária (área do Recalque do Reservatório Araucária Sabiá): Boqueirão, Cachoeira, Capela Velha, Centro, Costeira, Estação, Fazenda Velha, Laranjeiras, Passaúna, Sabiá, Vila Nova, D. Victoria, Jd. Plinio



Colombo (área do Recalque do Reservatório Vila Guarani): Guaraituba, Maracanã, Guarani, Monza, Atuba, Rio Pequeno, Campo Pequeno, São Gabriel



Colombo: Atuba, Guarani, Rio Pequeno, Rio Verde, Campo Pequeno e Alto da Cruz, Mauá, Guaraituba, Palmital, Vila Zumbi, Maracanã.

Colombo (área da válvula Colombo Sede 1): Arruda, Curitibano, Santa Fé, São Gabriel, Ana Rosa, Santa Tereza, Roça Grande (parcial)



Almirante Tamandaré: Solar Tanguá, Nossa Sra. do Pilar, Tanguá.

Almirante Tamandaré: Monte Santo, Campo Verde, São Francisco, Jardim Tatiana, Jardim Arvoredo, Pq. São Jorge, Jardim Gramado, Jardim Josiane, Vila Ajambi, Jardim Roma, Vila Edwirges, Jardim Arco Iris, Planto Sto Antonio, Jardim São Venâncio.



Fazenda Rio Grande (Área da Gravidade do Reservatório Centro Faz. Rio Grande): Eucaliptos, Hortência, Iguaçu, Nações, Santarém, Santa Terezinha.



Fazenda Rio Grande (Área do Recalque do Reservatório Centro Faz. Rio Grande): Dos Estados, Iguaçu, Santa Terezinha, Jd. São Lourenço, Jd Brilhante, Jd Kokubo, Ipê, Eucaliptos, Nações.



Pinhais (Área da Gravidade do Reservatório Jacob Macanhan): Alto Atuba 1 e 2, Emiliano Perneta 1, Centro 1 e 2, Palmital 1 e 2, Rural, Estância Pinhais 1 e 2, Weissópolis 1, Vila Amélia 2



Piraquara (área da Gravidade do Reservatório Guarituba Redondo): Planta Pontoni, Planta Ricardo Vagner, Jardim Alterosa, Jardim Itiberê, Jardim Dos Eucaliptos, Bosque Centenário, Planta Guarituba, Bosque Tarumã, Vila Izabel, Vila Palmas, Vila Dirce, Vila Pedro Alcântara, Jardim Florença e Planta São Mateus



São José dos Pinhais (Área da Gravidade do Reservatório Arujá): Aristocrata, Centro, Zaniolo, Braga, Cruzeiro, Aguas Belas, Ouro fino, Bom Jesus, Itália, Colônia Rio Grande, Pedro Moro, Santo Antônio, Costeira.



São José dos Pinhais (área do Recalque do Reservatório São José Centro): São Domingos, Aristocrata, Aeroporto, Águas Belas, Centro.

Bocaiuva do Sul: Vila Esperança, Vila Palmira e Jardim Lucy.

Tijucas do Sul (afetados pela área do Reservatório Rincão):Parte da localidade do Rincão ; Parte da localidade Campina.

