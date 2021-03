O rodízio no abastecimento de água em Curitiba e Região Metropolitana (RMC) está suspenso até o próximo domingo (14). A medida foi anunciada pela Sanepar no fim da manhã desta quarta-feira (10). Segundo a empresa, a partir de segunda-feira (15) o rodízio retorna normalmente, seguindo a programação do calendário de regiões e bairros impactados.

Atualmente, os reservatórios que abastecem Curitiba e região estão com 59,79% de sua capacidade, de acordo com dados da Sanepar.

No Cajuru

Na noite de terça-feira (9), o bairro Cajuru, em Curitiba, teve o seu abastecimento de água comprometido, por conta de um rompimento na rede da Sanepar. O problema segundo a companhia, deve ser solucionado e o abastecimento restabelecido nesta quarta-feira.