As fortes chuvas que atingiram Curitiba e região desde sexta-feira (13) trouxeram um pouco de alívio para a situação da seca, mas não o suficiente para encerrar o rodízio anunciado no início do mês, que prevê 36 horas de fornecimento e 36 horas de suspensão da água – ou seja, um dia e meio com água e um dia e meio sem. Por isso, é mais que necessário continuar economizando, principalmente com a previsão de tempo seco e temperaturas perto dos 30ºC na próxima semana.

De acordo com o doutor em Engenharia Mecânica e professor do mestrado e doutorado em Gestão Ambiental da Universidade Positivo (UP), Alysson Nunes Diógenes, as medidas para economizar água continuam. “Por parte da Sanepar, rodízio e obras. Por parte da população, ações simples fazem toda a diferença”, ressalta. Confira as dicas do especialista:

Uso de balde em vez de mangueira: com balde, é possível saber exatamente a quantidade de água que está sendo gasta.

Redução de vazamentos: nada de pinga pinga pela casa. Em especial, as caixas acopladas e descargas de parede mal ajustadas podem ser grandes fontes de problemas.

Banhos mais curtos: ajudam na conta de água e também na de energia.

Balde no chuveiro: especialmente no inverno, até a água do chuveiro esquentar, é possível deixar um balde embaixo do chuveiro. Com isso, economiza-se até 20 litros, o suficiente para dar pelo menos duas descargas.

Guardar a água da máquina de lavar roupa: usar para lavar calçadas e pisos.

Garrafa PET na descarga: se o vaso sanitário tiver caixa acoplada dá para encher uma garrafa PET com água, areia ou pequenas pedras dentro da caixa. Assim, a garrafa ocupará o espaço da água e, a cada descarga, o tamanho da garrafa será economizado.

