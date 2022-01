A Sanepar retoma o rodízio no abastecimento de água em Curitiba e Região Metropolitana nesta terça-feira (4), no modelo de 60 horas com abastecimento e até 36 horas com o fechamento. O rodízio havia sido suspenso no dia 23 de dezembro, para o período de festas de fim de ano.

No período de suspensão do rodízio houve ligeiro aumento no nível dos reservatórios do Sistema de Abastecimento Integrado de Curitiba e Região Metropolitana (SAIC), que passou de 66,14%, em 23 de dezembro, para 67,82% nesta segunda-feira (3). Isso foi possível, segundo a empresa, graças às chuvas dos últimos dias e à economia no uso da água por parte da população, lembrando que boa parte aproveitou o feriado de Ano Novo para viajar.

No entanto, o Paraná continua em situação de emergência hídrica, com previsão para as próximas semanas de temperaturas elevadas e chuvas esparsas e pouco significativas em todo o estado, conforme dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Em outras cidades

Em outras regiões do estado, o rodízio está implantado em Nova Laranjeiras, Dois Vizinhos, Pranchita e Santo Antônio do Sudoeste, devido à baixa vazão de rios e poços.

A orientação da Sanepar é para que a população continue colaborando com uso racional da água.

Confira a programação do rodízio na RMC de 4 a 13 de janeiro:

