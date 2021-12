A Sanepar suspende a partir desta quinta-feira (23) o rodízio no abastecimento de água em Curitiba e Região Metropolitana. A suspensão é temporária e vale até o dia 3 de janeiro. A partir do dia 4, volta a programação no modelo de 60 horas com água e até 36 horas sem água.

O alerta para uso racional da água continua, com a Meta20, para que a população economize 20% do seu consumo, em função da crise hídrica que afeta o Paraná nos últimos dois anos.

“Tomamos esta decisão para que as pessoas tenham mais conforto no fim do ano, quando comemoramos o Natal e a passagem do ano. Mas temos que manter os hábitos de uso racional porque a estiagem não acabou. As chuvas continuam abaixo da média e o uso da água deve ser feito de forma consciente, evitando desperdícios”, afirma o diretor-presidente da Sanepar, Claudio Stabile.

Ainda com rodízio

Algumas regiões das cidades de Almirante Tamandaré, Colombo, Bocaiúva do Sul e Tijucas do Sul continuam em rodízio porque não fazem parte do SAIC, mas são abastecidas diretamente por rios ou pelo Aquífero Karst, que continuam com vazões reduzidas em função da crise hídrica.

