Chegamos na sexta-feira (23), um dia muito esperado, mas não tem perdão no rodízio no abastecimento de água em Curitiba e na Região Metropolitana. Serão mais 60 horas de fornecimento e 36 horas com suspensão. Assim, a população terá um dia a mais de distribuição de água, em relação ao formato anterior (36h x 36h). Os bairros são divididos em quatro grupos, com cerca de 900 mil de pessoas em cada.

O Sistema de Abastecimento Integrado de Curitiba e Região Metropolitana (SAIC) aponta para um registro de volume em 52,35% com medição realizada na quinta-feira (22).

+Leia mais! Família de pastores suspeitos de aliciar crianças em trabalho escravo pra fabricação de pizzas no Paraná

Bairros e cidades irão entrar em rodízio às 16 horas desta sexta. O abastecimento deve ser normalizado até às 4h de domingo (25).

Curitiba (Área da Gravidade do Reservatório Bacacheri): Bacacheri, Boa Vista.

Curitiba (área da Gravidade do Reservatório São Francisco): Ahú, Alto da Glória, Batel, Bigorrilho, Bom Retiro, Centro, Centro Cívico, Juvevê, Mercês, São Francisco, São Lourenço.



Curitiba (área do Recalque Alto do Reservatório Bacacheri): Barrerinha, Ahú, Boa Vista, São Lourenço



Curitiba (área do Recalque Alto do Reservatório Santa Felicidade): Butiatuvinha, Lamenha Pequena, Santa Felicidade. (horário diferenciado: desligamento às 07h e normalização dia 24 às 19h)

Curitiba (área do Recalque do Booster Santa Efigênia): Barrerinha, Cachoeira, Abranches.



Curitiba (área do Recalque do Reservatório Iguaçú): Cajuru



Curitiba (área do Recalque do Reservatório Batel): Batel, Bigorrilho, Camp.Siqueira, Água Verde, Seminário, Vila Izabel.



Curitiba (área do Recalque do Reservatório Campo Comprido): Augusta, Bigorrilho, Campina do Siqueira, Campo Comprido, Santo Inácio, Cidade Industrial, Mossungue, Riviera, São Braz, Orleans.



Curitiba (área do Recalque do Reservatório Campo do Santana): Campo de Santana, Caximba, Tatuquara



Curitiba (Área do Recalque do Reservatório São Francisco): Centro, Mercês, São Francisco.



Curitiba (Área do Recalque do Reservatório Xaxim): Alto Boqueirão, Boqueirão, Ganchinho, Hauer, Pinheirinho, Sítio Cercado, Xaxim.



Araucária (área da Gravidade do Reservatório Costeira): Campina da Barra, Costeira, Iguaçu, Tindiquera.



Araucária (área do Recalque do Reservatório Araucária Sabiá): Boqueirão, Cachoeira, Capela Velha, Centro, Costeira, Estação, Fazenda Velha, Laranjeiras, Passaúna, Sabiá, Vila Nova, D. Victoria, Jd. Plinio



Araucária (área do Recalque do Reservatório Costeira): Cachoeira, Campina da Barra, Costeira, Iguaçu, Tindiquera.



Campina Grande do Sul (Área do Recalque do Reservatório Jardim Nezita): Jardim Graciosa, Jardim Ipanema, Jardim Nezita, Jardim Paulista, Jardim Sta. Fé, Jardim Nossa Sra. das Graças, Timbu Velho, Vila Cosme.

Quatro Barras (Área do Recalque do Reservatório Jardim Nezita): Graciosa, Nossa Sra. das Graças, Jardim Menino Deus.

Campina Grande do Sul (Área do Recalque Faria – Jd. Nezita do Reservatório Colônia Faria): Eugênia Maria, Vila Chacrinha, Vila Sta.Cecilia, Jardim Graciosa, Jardim Paulista, Jardim Nossa Sra das Graças, Joana Olimpia, Moradias Timbu, Sta. Rita de Cassia, Oswaldo Florêncio, Vila Cosme.

Colombo (Área do Recalque Faria – Jd. Nezita do Reservatório Colônia Faria): Bella Vista, Parque Industrial, Canguiri.

Quatro Barrras (Área do Recalque Faria – Jd. Nezita do Reservatório Colônia Faria): Graciosa, Nossa Sra. Das Graças, Jarim Menino Deus, Jardim Creplive, Patrícia, Maria Alice, Menino Deus, Centro, Pousada 4 Barras, Centro, Jardim Orestes Tha, Loteamento Bosque Merhy, Itapira, Chácaras São Sebastião, Florestal, Jardim Acassia, Capininha, São Pedro.

Pinhais (Área do Recalque Faria – Jd. Nezita do Reservatório Colônia Faria): IAPAR, Palmital

Campo Largo (área da Válvula Ferraria): Jardim Keli Cristina, Vila Torres 1, Vila Rebouças, Vila Gilcy



Colombo (Área do Recalque do Reservatório Colônia Faria): Monte Castelo, Colônia Faria, Rincão, Canguiri, Guaraituba.

Colombo (afetados pela área da Gravidade Colombo Sede): Butiatumirim, Fervida, São João, Santa Gema, Cercadinho, Serrinha, Itajacuru, Centro (parcial).

Colombo (afetados pela área da válvula Pau Brasil): Parque Embu.



Almirante Tamandaré: Solar Tanguá, Nossa Sra. do Pilar, Tanguá.

Almirante Tamandaré: Monte Santo, Campo Verde, São Francisco, Jardim Tatiana, Jardim Arvoredo, Pq. São Jorge, Jardim Gramado, Jardim Josiane, Vila Ajambi, Jardim Roma, Vila Edwirges, Jardim Arco Iris, Planto Sto Antonio, Jardim São Venâncio.



Fazenda Rio Grande (Área da Gravidade do Reservatório Centro Faz. Rio Grande): Eucaliptos, Hortência, Iguaçu, Nações, Santarém, Santa Terezinha.



Fazenda Rio Grande (Área do Recalque do Reservatório Centro Faz. Rio Grande): Dos Estados, Iguaçu, Santa Terezinha, Jd. São Lourenço, Jd Brilhante, Jd Kokubo, Ipê, Eucaliptos, Nações.



Pinhais (Área da Gravidade do Reservatório Jacob Macanhan): Alto Atuba 1 e 2, Emiliano Perneta 1, Centro 1 e 2, Palmital 1 e 2, Rural, Estância Pinhais 1 e 2, Weissópolis 1, Vila Amélia 2

Piraquara (área da Gravidade do Reservatório Piraquara): Vila Santa Helena, Jardim Àguas Claras, Jardim Dos Estados, Jardim Veneza, Vila Osternak, Jardim Mirte, Jardim das Laranjeiras, Vila Remo, Jardim Olinda, Jardim Santa Maria, Planta Rita de Cássia e Jardim Dos Estados, Vila Izabel, São Cristóvão, Vila Marumby, Vila Juliana, Jardim Bom Jesus, Jardim Sta.Mônica, Vila Dalila, Jardim Esmeralda, Jardim Primavera, Ipanema.

São José dos Pinhais (Área do Recalque do Reservatório Arujá): Barro Preto, Arujá, Del Rey, Bairro Preto, Campo Largo da Roseira.

São José dos Pinhais : Partes do Quississana; Costeira; Muricy.

Bocaiuva do Sul: Vila Esperança, Vila Palmira e Jardim Lucy.

Tijucas do Sul (afetados pela área do Reservatório Rincão):Parte da localidade do Rincão ; Parte da localidade Campina.