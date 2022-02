Um acidente gravíssimo na Rodovia da Uva (PR-417), em Colombo, região metropolitana de Curitiba, chamou a atenção no último fim de semana pela dinâmica da ocorrência. No início da tarde do domingo (6), um Passat vermelho modelo antigo acabou literalmente “abraçando um poste” com a força do impacto da batida. O acidente matou o passageiro e deixou o motorista em estado grave. Nos comentários registrados nas redes sociais da Tribuna, moradores da região reclamam que após reformas na PR-417, a via se tornou uma “pista de corrida”, com motoristas desrespeitando a sinalização e os semáforos. Os pedidos eram por mais fiscalização.

“Todo dia tem racha, essa semana foram três acidentes gravíssimos, eles não respeitam nem o sinal. Já quase nos bateram perto de um supermercado. Precisamos com urgência de câmeras nos sinaleiros, bem como radares”, reclamou outro morador da cidade.

Outro postagem indignada nas redes sociais da Tribuna dizia “esta rodovia virou pista de corrida, quando as autoridades irão se coçar e colocar radares ou redutores de velocidade? Está sempre acontecendo rachas na rodovia e muitos motoristas avançando sinal”.

Não é a primeira vez que a população reclama da falta de segurança no trânsito da Rodovia da Uva. No dia 5 de janeiro de 2021, moradores bloquearam a rodovia por aproximadamente uma hora, por conta de um protesto de vizinhos e familiares da pequena Yohana Gabrielly Fernandes Pereira, de 5 anos, que morreu após ser atropelada dias antes.

A morte da menina já completou um ano e a fiscalização parece não ter melhorado, já que, por exemplo, ainda não há radares fixos instalados e nem as câmeras nos semáforos solicitadas pela população.

Cadê da segurança na Rodovia da Uva?

Porém, logo após o acidente deste último domingo na Rodovia da Uva, o Batalhão de Polícia Rodoviária do Paraná (BPRv), responsável pela fiscalização das rodovias estaduais, se posicionou informando que “o policiamento na Rodovia da Uva, PR 417, em Colombo-PR, vem sendo intensificado com patrulhamento das equipes de serviço e operações com aparelho de radar portátil, visando a inibição de abuso de velocidade e infrações de trânsito e por conseguinte, a diminuição dos acidentes de trânsito”.

O BPRv ainda destacou que “no entanto, faz-se necessária a responsabilidade dos condutores em respeitar os limites de velocidade e as regras de trânsito vigentes”.

E aí, DER?

Já o Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PR), órgão responsável pela manutenção da via, prometeu radares. Em nota, o DER informa que já “começaram as atividades do novo Programa de Segurança Viária das Rodovias Estaduais (Proseg Paraná) do DER/PR, que vai avaliar e elaborar projetos para reforçar a sinalização e instalar dispositivos de segurança nos trechos que apresentarem necessidade, o que deverá reduzir o número de acidentes, bem como reduzir a gravidade dos que ainda acontecerem”.

Enquanto as mudanças não ocorrem, assim como o BPRv, o órgão reforçou “a importância de tanto pedestres quanto condutores seguirem todas as regras de trânsito, sempre se portando com cautela e prudência nas rodovias”.