A partir da próxima terça-feira (12), se as condições climáticas forem favoráveis, o trânsito na Rodovia dos Minérios terá alterações, devido ao avanço das obras de duplicação e ampliação de capacidade da PR-092.

Com a mudança, o trânsito de ambos os sentidos (tanto quem vai para Curitiba como para Almirante Tamandaré) será desviado para a pista da via marginal esquerda, no segmento entre a Rua Comendador Antônio Barros (proximidade do atacadão/supermercado Harger) e o início do Parque Anibal Khury, em Almirante Tamandaré. A alteração permitirá o prosseguimento da execução das obras de duplicação nas pistas principais.

Os usuários da Rua Comendador Antônio Barros e clientes do supermercado deverão ter especial atenção para acessar o início do desvio. O fluxo da Rua São Jorge permanece inalterado e será ligado à via marginal esquerda por pista com revestimento primário.

Pista principal da Rodovia dos Minérios será interditada. Foto/Arte: DER

Durante todo o período dos serviços o trecho será sinalizado, com fiscalização e acompanhamento do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), responsável pela contratação da obra.

O DER-PR enfatiza a importância de todos os usuários colaborarem, respeitando a sinalização e as orientações dos funcionários da obra, mantendo a segurança e o bom andamento dos trabalhos.

Dúvidas, sugestões, reclamações e elogios podem ser feitos em urna disponibilizada no Restaurante Bonfin, pelo e-mail ouvidoria.bid.der@gmail.com ou no telefone (41) 9-9283-1480.

