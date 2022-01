Começou nesta semana a implantação de uma nova fiação elétrica em vários trechos da rodovia Deputado João Leopoldo Jacomel (PR-415), que liga os municípios de Pinhais e Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba.

O Governo do Estado, via Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), licitou a obra no ano passado e a empresa vencedora fará os trabalhos de melhoria por R$ 892.384,73 nos próximos 90 dias.

De acordo com o projeto, serão instalados 39 novos superpostes (de 15 metros de altura), 6.800 metros de cabo de alumínio multiplexados com fiação triplex, mais de 1.600 metros de cabos secundários e subterrâneos, além de manutenção de aproximadamente 424 pontos de iluminação que reforçarão a segurança de pedestres e motoristas que trafegam entre as duas cidades.

A licitação foi na modalidade Concorrência Pública, em que foi classificada como vencedora a empresa que apresentou a proposta de preço mais vantajosa à administração pública e teve sua documentação habilitada.

Furto e vandalismo

A iluminação central da Rodovia Deputado João Leopoldo Jacomel foi executada originalmente utilizando uma rede subterrânea para proteger e dar mais durabilidade aos cabos de energia da ação do clima. Como a rodovia foi alvo de furto e vandalismo da fiação elétrica, o Governo do Estado optou pela fiação aérea.