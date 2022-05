O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) está entregando a nova iluminação pública da Rodovia Deputado João Leopoldo Jacomel (PR-415), nos municípios de Pinhais e Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba.

São 39 novos conjuntos de postes de 15 metros de altura com estruturas para fundação e suporte para luminária, sendo 20 deles de luminária simples e 19 de luminária dupla, além da substituição de postes e equipamentos danificados, e instalação de novos cabos, eletrodutos, caixa de passagem, entrada de serviço e demais melhorias em mais de 400 pontos de iluminação.

O investimento do DER/PR no trecho é de R$ 892.384,73, atendendo do km zero ao km 6,3 no município de Pinhais, e do km 6,3 ao km 14 no município de Piraquara. Os principais serviços estão concluídos, já garantindo mais segurança para pedestres e motoristas que trafegam entre as duas cidades, com a entrega da obra prevista para junho.

A iluminação central da Rodovia Deputado João Leopoldo Jacomel foi alvo de furto de fiação elétrica em duas ocasiões durante a duplicação do trecho, e uma terceira vez após sua conclusão. A iluminação da obra foi executada utilizando rede subterrânea, uma solução que visa proteger os cabos de energia da ação do clima, mas que neste caso tornou-os alvos de depredação e furto.

Nesta nova obra foi alterada a rede elétrica subterrânea para rede área nos trechos mais vulneráveis, visando acabar com os problemas anteriores.

Simultaneamente, a Prefeitura de Pinhais substitui a iluminação por lâmpadas LED na PR-415, intervenção que conta com autorização do DER/PR, por se tratar de rodovia estadual.