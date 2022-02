O avanço da vacinação e a melhora do quadro da pandemia devem fazer com que 23 mil pessoas embarquem em ônibus na Rodoviária de Curitiba no feriado de Carnaval. O volume é 24% superior ao do ano passado (18.589).

O movimento deve se concentrar nesta sexta-feira (25) e no sábado (26), quando são esperados 16 mil embarques, segundo projeção da Urbanização de Curitiba (Urbs), que administra o terminal.

“As pessoas estão voltando a viajar e, nesse ano, deveremos ter um aumento significativo de passageiros no terminal. Mas o alerta é para que todos mantenham os cuidados, com o uso de máscara, que é obrigatório, e a higenização das mãos”, diz Elcio dos Anjos, administrador do terminal.

Destinos mais procurados

O Litoral do Paraná é o destino preferido no feriadão, com 35% dos embarques, em seguida estão o Interior do Paraná (25%), Santa Catarina (20%), São Paulo (15%) e outros (5%).

Durante o feriado, haverá reforço para o atendimento com operações de agentes de trânsito nas áreas internas, bem como nos acessos ao terminal rodoviário, aumento no efetivo da Polícia Militar, além do atendimento com módulos móveis, principalmente nas entradas do terminal e fiscalização de táxi.

Em Curitiba, a Prefeitura e os orgãos municipais terão expediente normal no Carnaval. Confira aqui

