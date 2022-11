O movimento de embarques na Rodoviária de Curitiba neste feriado prolongado de Proclamação da República, celebrado na próxima terça-feira (15), deve crescer 43% em relação ao do ano passado.

Neste ano, são esperados 23 mil embarques nos quatro dias de feriadão. Segundo a administração, em 2021, quando o feriado caiu numa segunda-feira e teve três dias, 16 mil passageiros deixaram a capital.

O movimento deve se intensificar já nesta sexta-feira (11), com projeção de 13,5 mil embarques. Outros 9,5 mil devem deixar a capital no sábado (12). A operação envolve 760 ônibus – 440 na sexta-feira e 320 no sábado.

“Em relação aos dias normais, o número de embarques deve mais que dobrar. Por dia, são 5,4 mil embarques no terminal”, diz Élcio dos Anjos, administrador da Rodoviária.

Já o número de embarques e desembarques neste feriado deve ser de 38 mil, o que representa um acréscimo de 15% na comparação com o ano anterior.

Destinos

O Interior do Paraná é o principal destino, com 40% dos embarques, seguido por Santa Catarina, com 20%; Litoral do Paraná, com 18%; São Paulo, com 14%; Rio Grande do Sul, com 3%; Rio de Janeiro, com 2%; e outros, com 3%.

Segundo Élcio dos Anjos, a tendência, para a reta final do ano, é que o fluxo de passageiros continue em alta em relação ao ano passado, com destaque para o mês de dezembro, com as férias, celebrações e a série de programações do Natal de Curitiba, que incluirá feiras, autos, corais, concertos, óperas, balés, circuitos de carro, dentre outros, durante 31 dias.

A operação do Feriado da Proclamação da República na Rodoviária vai contar com o apoio da Setran e da Guarda Municipal.