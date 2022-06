O rompimento de uma adutora nesta quarta-feira (08) pode afetar o abastecimento de água em bairros de Araucária e de Curitiba. Segundo o informe da Sanepar, a previsão é que o serviço seja concluído em torno das 18 horas e a normalização do fornecimento ocorra perto da meia-noite.

Em Araucária, os bairros afetados foram: Centro, Barigui, Thomaz Coelho, Capela Velha, Sabiá, Tindiquera, Costeira, Cachoeira, São Miguel, Olaria, Jardim Las Vegas, Arvoredo, Jatobá, Panamérica, Jardim Atenas Campo Redondo, Palmital e Botiatuva.

Já em Curitiba, moradores da Cidade Industrial, São Miguel e Augusta podem ficar desabastecidos.

Clientes com caixa-d’água podem não ser afetados pelo desabastecimento. De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve possuir reservatório com capacidade para atender as necessidades dos moradores por pelo menos 24 horas. A Sanepar sugere uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros.

A orientação é evitar desperdícios. A Sanepar conta com a colaboração de todos.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.

