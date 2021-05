O rompimento de uma adutora pode afetar a distribuição de água para os bairros do Ahú, Alto da Glória, Batel, Bigorrilho, Bom Retiro, Centro, Centro Cívico, Juvevê, Mercês, São Francisco e São Lourenço.

O conserto já está sendo providenciado e a normalização no abastecimento deve ocorrer a partir das 22 horas desta quinta, de forma gradativa.



Clientes que possuem caixa-d’água domiciliar não devem ser afetados pelo desabastecimento. A Sanepar lembra que, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter reservatório com capacidade para atender às necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

A Sanepar pede que a população utilize água de maneira racional, evitando desperdício.

Mau tempo e outras situações podem ocasionar mudanças na realização de obras e serviços ou mesmo na previsão de normalização do abastecimento. O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.