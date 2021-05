Um rompimento de rede no sistema da Sanepar, na manhã desta segunda-feira (31), pode afetar o abastecimento de água em dez bairros de Curitiba. Segundo informou a companhia, a manutenção do sistema já está em andamento. A normalização está prevista para ocorrer de forma gradativa, até por volta das 21 horas.

Os bairros que podem ser afetados são: Cristo Rei , Cabral, Juvevê, Hugo Lange, Alto da Glória, Centro, Jardim Social, Bacacheri, Alto da XV e Prado Velho.

A Sanepar informa que as residências com caixa-d’água podem não ser afetadas pelo desabastecimento. Com base nas informações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), a Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Essa quantidade costuma ser suficiente para atender o consumo dos moradores por pelo menos 24 horas, mas a orientação é evitar desperdícios.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar pode ser feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, a companhia pede que o consumidor tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para esta e outras informações, a Sanepar informa que possui o aplicativo Sanepar Mobile. Também é possível acessar o site da Sanepar.