O rompimento de rede na Rua Antonio Pastre, no cruzamento com as ruas Alberto Ferreira e São Perpétuo, interrompeu o abastecimento de água na Cidade Industrial de Curitiba, maior bairro da capital, nesta quarta-feira (13). A previsão da Sanepar é que o abastecimento seja normalizado em torno das 22 horas.

Clientes que possuem caixa-d’água domiciliar podem não ser afetados pelo desabastecimento. De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por pelo menos 24 horas. A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros.

A orientação é evitar desperdícios. A Sanepar conta com a colaboração de todos.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.

