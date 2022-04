A Sanepar informa que rompeu uma das redes de distribuição de água na região do Batel, em Curitiba, neste sábado (09). O rompimento afeta temporariamente o abastecimento nas regiões dos bairros Batel, Bigorrilho, Campina do Siqueira, Água Verde, Seminário e Vila Izabel. O conserto já foi concluído, no entanto, o fornecimento de água deve voltar à normalidade no fim da tarde e será de forma gradativa.

Só ficarão sem água durante este período os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.