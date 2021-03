O Rompimento na rede na Rua do Herval, no bairro Cajuru, em Curitiba, no fim da noite de quarta-feira (17), afeta o abastecimento de água a moradores de quatro bairros de Curitiba. Além desta situação, moradores de Curitiba e região passam, nesta quinta-feira, pelo rodízio no abastecimento.

Serão afetados moradores dos bairros Água Verde, Batel, Centro e Rebouças. As equipes devem concluir o conserto da tubulação e restabelecer a distribuição de água até ao meio dia desta quinta-feira (18) e o abastecimento deve voltar à normalidade a partir das 20h e será de forma gradativa.

Tem caixa de água?

A Sanepar alerta que só ficarão sem água os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A empresa sugere que as residências tenham, pelo menos, um reservatório de 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

Ficou sem água? Reclame!

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, a orientação é ter em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar.