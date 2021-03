Mais uma vez moradores de bairros de Curitiba terão falta de água por causa do rompimento de uma tubulação de grande porte, nesta quinta-feira (11). Equipes já trabalham no concerto, mas a retomada do abastecimento deve ocorrer apenas na manhã de sexta-feira.

Segundo a Sanepar podem tem falta de água cerca de 280 mil moradores bairros Água Verde, Alto da Glória, Alto da XV, Bacacheri, Batel, Cabral, Centro, Cristo Rei, Hugo Lange, Jardim Botânico, Jardim Social, Juvevê, Prado Velho e Rebouças. Nesta quarta-feira, mais 11 bairros da cidade tiveram falta de água por uma falha eletromecânica.

As equipes da Sanepar já trabalham o conserto e a normalização do abastecimento deve ocorrer a partir das 6 horas da manhã desta sexta-feira (12), de forma gradativa.

Está sem água? Reclame!

Quem estiver com abastecimento prejudicado deve procurar a Sanepar pelo telefone 0800-200-0115 e registrar a reclamação para que a Companhia envie e verifique se há algum problema pontual.

A Sanepar mantém até esta quarta-feira (10) a suspensão do rodízio e trabalha com um parâmetro mínimo de reservação para analisar novos modelos ou a saída do rodízio. Atualmente, os reservatórios que abastecem Curitiba e região estavam com 59,79% de sua capacidade.