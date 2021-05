O rompimento de uma tubulação da Sanepar nesta quinta-feira (20) afeta o abastecimento de água em Curitiba, nos seguintes bairros: Água Verde, Alto da Glória, Alto da XV, Bacacheri, Batel, Cabral, Centro, Hugo Lange, Jardim Botânico, Jardim Social, Juvevê, Prado Velho e Rebouças.

Segundo a Sanepar, a normalização do abastecimento deve ocorrer a partir das 6 horas da manhã desta sexta-feira (21), de forma gradativa.

Clientes que possuem caixa-d’água domiciliar podem não ser afetados pelo desabastecimento. A Sanepar lembra que, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

A Sanepar pede que a população utilize água de maneira racional, evitando desperdício. Mau tempo e outras situações podem ocasionar mudanças na realização das obras e serviços ou mesmo na previsão de normalização do abastecimento.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.