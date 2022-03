A ação de um criminoso para roubar um relógio de luxo foi flagrada por câmeras de segurança em Curitiba. Nas imagens, que foram divulgadas nesta quinta-feira (17), pela Polícia Civil do Paraná (PCPR), é possível ver a abordagem do suspeito armado, em uma moto, ao motorista de uma caminhonete BMW. Desta vez, o ladrão não conseguiu levar nada, mesmo após forçar o vidro e ameaçar o condutor do carro com a arma. Assista abaixo!

Preso no Batel

De acordo com a PCPR, um homem, de 23 anos, vindo de São Paulo (SP), suspeito de integrar uma quadrilha especializada em roubos de relógios de luxo, foi preso na quarta-feira (16), no bairro Batel, em Curitiba.

Junto com o suspeito foi apreendida uma arma. Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de roubo, porte de arma e associação criminosa.

A polícia ainda afirma que segue nas investigações, a fim de desarticular a organização criminosa que atua na capital paranaense. No dia 3 de fevereiro, outros dois integrantes do grupo foram presos em flagrante, no bairro Batel, em Curitiba.

Mais informações sobre o caso serão repassadas pela PCPR na tarde desta quinta-feira, em uma entrevista coletiva com delegado Marcelo Magalhães.

