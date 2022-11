Uma operação da Polícia Civil (PCPR) deflagrada na manhã desta quarta-feira (9), em Curitiba e região metropolitana (RMC), cumpre oito ordens judiciais contra uma organização criminosa envolvida em roubo de cargas de carnes. A ação foi realizada simultaneamente na capital, Mandirituba e Campo Magro.

Conforme apurado, o foco da organização criminosa era roubo de cargas de carnes. Estima-se que o prejuízo seja de R$ 850 mil.

+ Leia mais: Polícia conclui inquérito da morte de jovem na Pedreira Paulo Leminski

Segundo a PCPR, as investigações tiveram início em agosto deste ano e contaram com o apoio do Setor de Inteligência da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O grupo é suspeito de praticar dois roubos em agosto e setembro, em Almirante Tamandaré (RMC) e Ponta Grossa, nos Campos Gerais.

Durante os crimes, a PCPR informou que os suspeitos abordavam os motoristas e roubavam as cargas. As vítimas eram feitas de reféns até que a carga fosse levada para Maringá, região Noroeste do Paraná.

LEIA TAMBÉM:

>> Escolas do Paraná reforçam o combate ao assédio e violência contra crianças

>> Filme com Grazi Massafera e Reynaldo Gianecchini é gravado em Curitiba; veja onde

Os criminosos possuem passagens por crimes como roubo de carga, receptação, porte de arma de fogo e adulteração de sinal de veículo automotor.