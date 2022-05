Começa nesta quarta-feira (4) e vai até sábado o Bazar de Dia das Mães da Associação Amigos do Hospital de Clínicas. Serão vendidos itens de casa, mesa e banho, além de muitas roupas, calçados e acessórios femininos com preços a partir de R$ 5,00. Toda a renda arrecadada será revertida para o programa Centro de Direito à Vida da Pessoa Idosa (CEDIVIDA).

O bazar acontece na Avenida Agostinho Leão Júnior, 336, no bairro Alto da Glória, e também contará com produtos solidários dos Amigos do HC, como camisetas, canecas, garrafas de água, cadernos e blocos de notas.

Hoje, o horário de atendimento começa às 9h e vai até 18h30. Nos dias 5 e 6 (quinta e sexta-feira), o bazar fecha às 17h. No sábado, o horário de funcionamento do Bazar de Dia das Mães é das 10h às 13h.

Bazar de Dia das Mães dos Amigos do HC

Endereço: Avenida Agostinho Leão Júnior, 336 – Alto da Glória

Horários:

Quarta-feira: 09:00 às 18:30

Quinta e sexta: 09:00 às 17:00

Sábado: 10:00 às 13:00,