Morreu neste sábado, aos 67 anos, o cantor Roy (Roedil) Caetano. Apesar de nascer em Santos (SP), o artista veio muito pequeno para Curitiba, onde fez grande sucesso regional na década de 1980, sendo um dos mais reconhecidos interpretes do Rei Roberto Carlos. Foi o compositor da música Julieta e chegou a fazer sucesso nos Estados Unidos, vendendo 1 milhão de cópias.

Roy vivia há alguns anos na cidade de Arraial D’Ajuda, na Bahia, e teve um infarto fulminante após buscar atendimento numa unidade de saúde e ser mandado de volta para casa.

“O Roy se considerava curitibano, pois veio muito jovem para cá. Gravou seu primeiro disco pela Chantecler Continental em 1981 e teve muitos de seus sucessos tocados nas rádios de Curitiba”, lembra Mario Neto, coordenador artístico da Rádio Banda B. Quem não se lembra do refrão: “Julieta, ta. Tá me chamando. Julieta, ta. Tá me chamando”. Roy compôs essa música com FC Santos e Enoque Gomes.

Relembre o sucesso!

O cantor ficou famoso por interpretar músicas do rei Roberto Carlos e gravou uma série de canções suas. Mas era na intepretação de Luzes da Ribalta, de Charles Chaplin, que Roy chegou a seu grande momento. “Ele fez um show memorável. Ele entrava no palco vestido de palhaço cantando Luzes da Ribalta, e emendava com o Sonho de um Palhaço, do Antônio Marcos. Ele cantava e ia tirando a maquiagem e quando terminava era ovacionado”, lembra o radialista Mario Neto.

Já aposentado, comprou uma pousada em Arraial D’Ajuda e vinha cuidando no local desde então. Quando o espaço enchia, pegava um microfone e cantava para os hóspedes de vez em quando. Pela manhã, no sábado, sentiu-se mal e procurou uma Unidade de Saúde. Recebeu uma prescrição médica simples (chegou a discutir com a profissional da saúde) e foi pra casa.

Se acalmou, falou com uns parentes e teve um infarto fulminante em seguida.